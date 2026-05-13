Славимо Светог апостола Јакова: Неудате дјевојке ово обавезно морају да ураде

АТВ
13.05.2026 07:05

Фото: АТВ

Српска православна црква данас обиљежава Светог апостола Јакова Заведејева, који је био син Заведејев и брат Светог апостола Јована Богослова.

На позив Исуса Христа, Јаков Заведејев је оставио рибарске мреже и оца, па одмах пошао за Господом. Један је од тројице апостола којима је Господ открио највеће тајне, пред којима се на планини Тавору и преобразио.

Због своје вјере, страдао је 45. године у Јерусалиму. Мошти Светог Јакова однесене су у Шпанију, гдје се и данас налазе. Свети апостол Јаков проповиједао је јеванђеље по разним земљама, а ишао је чак до Шпаније.

По повратку из Шпаније у Јерусалим, постао је Јеврејима страшан као гром, јер је неустрашиво проповиједао о Христу Исусу као истинитом Месији и Спаситељу свијета.

Обичаји

Народни обичаји кажу да данас треба да опростите „злим језицима”, јер се данас прашта гријех клевете. Такође, према народном вјеровању, неудате дјевојке би у поноћ требало да се умију хладном водом како би заштитиле тијело од злих духова и обезбиједиле себи здраво потомство.

