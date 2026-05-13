Славимо Светог апостола Јакова: Неудате дјевојке ово обавезно морају да ураде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква данас обиљежава Светог апостола Јакова Заведејева, који је био син Заведејев и брат Светог апостола Јована Богослова.
На позив Исуса Христа, Јаков Заведејев је оставио рибарске мреже и оца, па одмах пошао за Господом. Један је од тројице апостола којима је Господ открио највеће тајне, пред којима се на планини Тавору и преобразио.
Због своје вјере, страдао је 45. године у Јерусалиму. Мошти Светог Јакова однесене су у Шпанију, гдје се и данас налазе. Свети апостол Јаков проповиједао је јеванђеље по разним земљама, а ишао је чак до Шпаније.
По повратку из Шпаније у Јерусалим, постао је Јеврејима страшан као гром, јер је неустрашиво проповиједао о Христу Исусу као истинитом Месији и Спаситељу свијета.
Народни обичаји кажу да данас треба да опростите „злим језицима”, јер се данас прашта гријех клевете. Такође, према народном вјеровању, неудате дјевојке би у поноћ требало да се умију хладном водом како би заштитиле тијело од злих духова и обезбиједиле себи здраво потомство.
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
11
18
11
17
11
05
11
02
10
57
Тренутно на програму