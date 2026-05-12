Лото резултати: Извучени бројеви у 38. колу

Лото резултати 38. кола, које је извучено 12. маја 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 8, 17, 11, 28, 9, 24. Није било срећног добитника.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 1.400.000 КМ извучени су бројеви: 5, 8, 17, 11, 28, 9, 24.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.800.000 КМ извучени су бројеви: 10, 31, 37, 14, 29, 19, 24.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 38. колу износила је 750.000 КМ, извучени су бројеви: 9 7 1 5 6 4.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
