Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Мркоњићи, родно село Светог Василија Острошког и Тврдошког, и ове године мјесто је сабрања. Из свих крајева стигли су вјерници да се помоле у храму подигнутом на темељима његове родне куће и поклоне моштима свечеве мајке, Свете и Блажене Ане. Осјећај је овдје, кажу неописив.
"Ми Херцеговци и сви наши гости који су дошли овдје је рај на земљи, светилиште. Величанствено је",
"Овдје добијаш снагу, вољу и задовољство",
"Везан сам доста за овај крај и знам приче ово свега овдје што се дешавало некада",
"Прошле године смо први пут били, дошли смо и овде године и ако Бог да долазиће и убудуће", кажу грађани.
До овог светог мјеста стигли су и бројни ходочасници. Вјерници из Љубиња пјешке су кренули у поноћ, док је у исто вријеме из Требиња ка Мркоњићима кренула и бројна омладина. Након километара пута, у молитви, сви су се пред зору састали испред храма Светог Василија.
"Било је мало кише. Кренули смо око 12 сати стигли смо око пола 8. добро је све прошло. Сваке године нас буде све више и више", рекао је Маринко Сикимић, Љубиње.
"На почетку нас је било само четверо, после смо се спојили са другарима. Ишао сам пјешке овамо већ четири пута и следеће године планирам да идем под Острог, слава му и милост", рекао је Дамјан Бокун, Требиње.
Свету литургију служило је свештенство Епархије захумско-херцеговачке и приморске. Мркоњићи из године у годину постају све значајније духовно мјесто, томе свједоче и нови садржај изнад самог храма.
Изнад самог храма у Мркоњићима, родном селу Светог Василија баш у овим празничним данима отворен је и Духовни центар. Видиковац са амфитеатром, изграђен у херцеговачком камену, обогатио је ово свето мјесто.
Молитва ће и сутра одзвањати Мркоњићима. У манастиру ће бити свечано обиљежен први литургијски спомен и годишњица од уношења Свете и Блажене Ане, мајке Светог Василија, у Диптихе светих Српске православне цркве.
