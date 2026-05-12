Logo
Large banner

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
12.05.2026 19:37

Коментари:

0
Мркоњићи
Фото: ATV

Мркоњићи, родно село Светог Василија Острошког и Тврдошког, и ове године мјесто је сабрања. Из свих крајева стигли су вјерници да се помоле у храму подигнутом на темељима његове родне куће и поклоне моштима свечеве мајке, Свете и Блажене Ане. Осјећај је овдје, кажу неописив.

"Ми Херцеговци и сви наши гости који су дошли овдје је рај на земљи, светилиште. Величанствено је",

"Овдје добијаш снагу, вољу и задовољство",

"Везан сам доста за овај крај и знам приче ово свега овдје што се дешавало некада",

"Прошле године смо први пут били, дошли смо и овде године и ако Бог да долазиће и убудуће", кажу грађани.

До овог светог мјеста стигли су и бројни ходочасници. Вјерници из Љубиња пјешке су кренули у поноћ, док је у исто вријеме из Требиња ка Мркоњићима кренула и бројна омладина. Након километара пута, у молитви, сви су се пред зору састали испред храма Светог Василија.

"Било је мало кише. Кренули смо око 12 сати стигли смо око пола 8. добро је све прошло. Сваке године нас буде све више и више", рекао је Маринко Сикимић, Љубиње.

"На почетку нас је било само четверо, после смо се спојили са другарима. Ишао сам пјешке овамо већ четири пута и следеће године планирам да идем под Острог, слава му и милост", рекао је Дамјан Бокун, Требиње.

Свету литургију служило је свештенство Епархије захумско-херцеговачке и приморске. Мркоњићи из године у годину постају све значајније духовно мјесто, томе свједоче и нови садржај изнад самог храма.

Изнад самог храма у Мркоњићима, родном селу Светог Василија баш у овим празничним данима отворен је и Духовни центар. Видиковац са амфитеатром, изграђен у херцеговачком камену, обогатио је ово свето мјесто.

Молитва ће и сутра одзвањати Мркоњићима. У манастиру ће бити свечано обиљежен први литургијски спомен и годишњица од уношења Свете и Блажене Ане, мајке Светог Василија, у Диптихе светих Српске православне цркве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свети Василије Острошки

Мркоњићи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пада снијег у Републици Српској

Друштво

Пада снијег у Републици Српској

6 ч

2
Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја

Друштво

Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја

8 ч

0
Какво вријеме сутра очекујемо?

Друштво

Какво вријеме сутра очекујемо?

9 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

Због незгоде обустављен саобраћај на путу Фоча-Горажде

9 ч

0

  • Најновије

23

01

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

22

54

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

22

44

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

22

31

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

22

21

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner