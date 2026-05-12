Свијет спорта у шоку: Умро НБА кошаркаш (29)!

Аутор:

АТВ
12.05.2026 20:14

Брендон Кларк НБА кошаркаш
Фото: Tanjug / AP / Brandon Dill

Кошаркаш Брендон Кларк, крилни центар екипе Мемфис Гризлис, преминуо је у 29. години, саопштила је његова агенција Priority Sports.

Кларк је изабран као 21. пик на НБА драфту 2019. године, након чега је прешао у Мемфис. Читаву своју седмогодишњу НБА каријеру провео је у Гризлисима.

Током сезоне 2025/26 одиграо је само двије утакмице. Пропустио је почетак сезоне док се опорављао од повреде кољена, а затим је повреда листа у децембру довела до тога да пропусти остатак сезоне.

Ухапшен у априлу

Кларк је ухапшен 1. априла у округу Крос, у савезној држави Арканзас, и оптужен за трговину контролисаном супстанцом, посједовање контролисане супстанце, бјекство возилом при прекорачењу брзине и непрописно претицање. Пуштен је уз кауцију дан касније.

Током 2025. године покренуо је Фондацију Брендон Кларк, са циљем помоћи породицама погођеним трагедијама, мајкама и другима широм Мемфиса.

Прије доласка у Мемфис, канадски центар је играо на универзитетима Сан Хозе Стејт и Гонзага.

Уз Џа Моранта, Кларк је био играч са најдужим стажом у Мемфис Гризлисима.

