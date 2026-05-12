Од Београда, преко Истанбула до Барселоне: Јан Весели најавио крај каријере

Јан Весели најавио крај каријере – одлажи из професионалне кошарке на крају сезоне 2025/26.
Весели је званично најавио да ће се повући из професионалног бављења кошарком на крају сезоне 2025/26, а његов клуб Барселона, потврдио је ову одлуку.
Некадашњи кошаркаш Партизана, који је недавно напунио 36 година, напушта кошарку као један од најуспјешнијих центара у модерној историји Евролиге.
У емотивној поруци на Инстаграму, Весели је рефлектовао о својој дугој каријери широм Европе:
"Након многих незаборавних година, дошло је вријеме да затворим поглавље своје кошаркашке приче. Од Београда, преко Истанбула до Барселоне, имао сам привилегију да учествујем у бројним борбама, са изванредним саиграчима, тренерима, највернијим навијачима, многим побједама и тешким поразима, вихором емоција и колекцијом успомена које ћу носити заувијек."
"Дао сам све од себе за ову игру, а она ми је дала још више заузврат. Одлазим са захвалношћу и поносом. Још имамо два мјесеца борбе у АЦБ лиги, и мој потпуни фокус је ту до посљедње утакмице. А од септембра, видимо се са трибина!"
Весели је каријеру започео у Чешкој, у клубовима Прибор и Острава, а 2007. је прешао у Словенију, у Геоплин Слован.
Годину дана касније, потписао је за Партизан, гдје је постао једна од највећих европских младих звијезда и помогао српском клубу да стигне до Фајнал-фора Евролиге 2009/10.
Његов успон у Европи довео га је до шестог пика на НБА драфту 2011. године, када су је изабрали Вашингтон Визардси.
Весели је играо и за Денвер Нагетсе прије него што се 2014. вратио у Европу и потписао за Фенербахче.
Током осам сезона у Турској, Весели је постао један од заштитних лица Евролиге.
Освојио је титулу Евролиге 2017. са Фенербахчеом, а током сезоне 2018/19 освојио је МВП награду Евролиге са просеком од 12,3 поена, 4,7 скокова и 17,6 ПИР у 25 минута по мечу.
Такође је три пута био уврштен у најбољу петорку Евролиге: 2016, 2018. и 2019. Статистички, чешки центар се пензионише међу највећим играчима у историји Евролиге.
У 414 наступа у Евролиги, Весели је постао рекордер по броју погођених "двојки" (1.701), четврти по укупном ПИР (5.481), шести по броју поена (4.359), трећи по броју скокова (1.906) и трећи по броју украдених лопти (403), пише б92.
