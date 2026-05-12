Logo
Large banner

Од Београда, преко Истанбула до Барселоне: Јан Весели најавио крај каријере

Аутор:

АТВ
12.05.2026 15:28

Коментари:

0
Од Београда, преко Истанбула до Барселоне: Јан Весели најавио крај каријере
Фото: EUROLEAGUE BASKETBALL

Јан Весели најавио крај каријере – одлажи из професионалне кошарке на крају сезоне 2025/26.

Весели је званично најавио да ће се повући из професионалног бављења кошарком на крају сезоне 2025/26, а његов клуб Барселона, потврдио је ову одлуку.

Један од најуспјешнијих центара у модерној историји

Некадашњи кошаркаш Партизана, који је недавно напунио 36 година, напушта кошарку као један од најуспјешнијих центара у модерној историји Евролиге.

У емотивној поруци на Инстаграму, Весели је рефлектовао о својој дугој каријери широм Европе:

"Након многих незаборавних година, дошло је вријеме да затворим поглавље своје кошаркашке приче. Од Београда, преко Истанбула до Барселоне, имао сам привилегију да учествујем у бројним борбама, са изванредним саиграчима, тренерима, највернијим навијачима, многим побједама и тешким поразима, вихором емоција и колекцијом успомена које ћу носити заувијек."

"Дао сам све од себе за ову игру, а она ми је дала још више заузврат. Одлазим са захвалношћу и поносом. Још имамо два мјесеца борбе у АЦБ лиги, и мој потпуни фокус је ту до посљедње утакмице. А од септембра, видимо се са трибина!"

У Партизану постао "икона"

Весели је каријеру започео у Чешкој, у клубовима Прибор и Острава, а 2007. је прешао у Словенију, у Геоплин Слован.

Годину дана касније, потписао је за Партизан, гдје је постао једна од највећих европских младих звијезда и помогао српском клубу да стигне до Фајнал-фора Евролиге 2009/10.

Његов успон у Европи довео га је до шестог пика на НБА драфту 2011. године, када су је изабрали Вашингтон Визардси.

Весели је играо и за Денвер Нагетсе прије него што се 2014. вратио у Европу и потписао за Фенербахче.

Током осам сезона у Турској, Весели је постао један од заштитних лица Евролиге.

Титула са Фенербахчеом

Освојио је титулу Евролиге 2017. са Фенербахчеом, а током сезоне 2018/19 освојио је МВП награду Евролиге са просеком од 12,3 поена, 4,7 скокова и 17,6 ПИР у 25 минута по мечу.

Такође је три пута био уврштен у најбољу петорку Евролиге: 2016, 2018. и 2019. Статистички, чешки центар се пензионише међу највећим играчима у историји Евролиге.

У 414 наступа у Евролиги, Весели је постао рекордер по броју погођених "двојки" (1.701), четврти по укупном ПИР (5.481), шести по броју поена (4.359), трећи по броју скокова (1.906) и трећи по броју украдених лопти (403), пише б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јан Весели

кошарка

Барселона

Истанбул

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаш и пјевачица

Сцена

Бресквица оставила полицајца, па побјегла у Опатију: Да ли је са њом славни кошаркаш Лука Дончић?

1 седм

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Кошарка

Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

1 седм

1
Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

Кошарка

Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

1 седм

0
Оскар Шмит, бразилски кошаркаш на пријему у Кући славних

Кошарка

Преминуо легендарни Оскар Шмит, најбољи стријелац у историји кошарке

3 седм

0

Више из рубрике

Никола Јокић

Кошарка

Да ли ће Јокић играти за Србију овог љета? Огласио се Небојша Човић

7 ч

0
КК Партизан нашао страшно појачање

Кошарка

КК Партизан нашао страшно појачање

1 д

0
Партизан без претјеране муке у полуфиналу АБА лиге

Кошарка

Партизан без претјеране муке у полуфиналу АБА лиге

1 д

0
Кошаркаши КК Радник, Бијељина

Кошарка

КК Радник: Захвалност премијеру Минићу и ресорном министарству

2 д

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner