Преминуо легендарни Оскар Шмит, најбољи стријелац у историји кошарке

Легендарни бразилски кошаркаш Оскар Шмит преминуо је у 69. години пренијели су медији.
Члан Куће славних, познат под надимком "Света рука”, посљедњих 15 година боловао је од тумора мозга.
Како је навела његова породица, Шмит је отишао уз "храброст, достојанство и неуморни дух, оставши узор свима за одлучност, дарежљивост и љубав према животу”.
Држи незванични свјетски рекорд са 49.737 постигнутих поена током клупске и репрезентативне каријере.
Наступио је на пет узастопних Олимпијских игара (1980–1996) и најбољи је стријелац у историји тог такмичења са 1.093 поена.
Током богате каријере наступао је за Палмејрас, Сирио, Америка Рио, Јувекасерту, Павију, Ваљадолид, Коринтијанс, Бандеирантес и Фламенго.
Освојио је ФИБА Интерконтинентални куп и био најбољи стријелац тог такмичења, а ФИБА га је 1991. године уврстила међу 50 највећих кошаркаша. Био је и три пута учесник УЛЕБ Ол-стара, најбољи стријелац шпанске лиге, као и седмоструки најбољи стријелац италијанског првенства.
