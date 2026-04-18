Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

Орландо Меџик и Финикс Санси пласирали су се у НБА плеј-оф након побједа у плеј-ин турниру над Шарлот Хорнетсима и Голден Стејт Вориорсима.
Орландо је рутинским резултатом 121:90 савладао Шарлот и изборио дуел првог круга плеј-офа Источне конференције против Филаделфије. Паоло Банкеро је предводио Меџик до побједе са 25 поена, 18 је додао Франц Вагнер, а 16 Вендeл Картер.
На другој страни ЛаМело Бол је постигао 23 поена, али није имао ниједног расположeног саиграча.
Финикс је избацио Голден Стејт резултатом 111:96 захваљујући сјајном Џејлену Грину који је постигао 36 поена, а и сви његови саиграчи из почетне петорке имали су двоцифрен учинак, па је тако Девин Букер додао 20, Џордан Гудвин 19, Дилон Брукс 13, а Осо Игодаро 10 поена. У редовима Голден Стејта најбољи играч Стеф Кари је подбацио и из игре шутирао 4/16 те је сусрет завршио са 17 поена.
Финикс ће у првом кругу плеј-офа Запада играти против Портланда.
