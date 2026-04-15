НБА покренула истрагу против Ламела Бола

15.04.2026 16:56

Ламело Бол кошаркаш Шарлота на мечу против Мајамија
Фото: Tanjug / AP / Nell Redmond

Спорна ситуација са меча Шарлота и Мајамија добила је нови епилог – НБА лига званично је покренула истрагу против Ламела Бола.

Ради се о инциденту из друге четвртине плеј-ин дуела, када је плеј Хорнетса у дуелу под кошем закачио ногу Бема Адебаја, након чега је центар Хита незгодно пао и повриједио леђа.

Адебајо због тога није могао да настави меч, што је био велики ударац за Мајами у утакмици "бити или не бити".

Према посљедњим информацијама, лига ће детаљно прегледати спорни потез и процијенити да ли је било елемената за додатну казну или дисциплинске мјере.

Одлука се очекује веома брзо – још прије наредног плеј-ин меча Шарлота који је на програму у петак.

Подсјетимо, ситуација је одмах изазвала бројне реакције, јер је дјеловало да је контакт био непотребан и потенцијално опасан, а сада ће НБА дати коначан суд.

"Морао је да буде избачен из игре због тога! За такве ствари нема мјеста у кошарци. Не мислим да је то "слатко" нити мислим да је смијешно. То је глуп потез, опасан потез, и због тога је наш најбољи играч испао из строја. Не тражим изговоре, али ово је срамота. Треба да буде кажњен, тим триковима и подметањима ногу није мјесто у овој лиги", рекао је тренер Мајамија Ерик Сполстра на конференцији послије утакмице коју је иначе његова екипа изгубила, преноси б92.

Прочитајте више

Лука Дончић

Кошарка

Удар на Дончића: "Гдје ти је понос, гдје ти је достојанство?"

1 д

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Кошарка

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

1 д

0
На слици су Андреј Кнежевић, Иван Драгичевић и Влатко Чанчар

Кошарка

Сјајна анегдота Влатка Чанчара за АТВ: Дончић, Јокић и флаша вотке

2 д

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Кошарка

Јокић за 18 минута постигао фантастичан резултат

2 д

0

Више из рубрике

Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

Кошарка

Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

5 ч

0
Анђела Дугалић на конференцији за новинаре

Кошарка

Анђела Дугалић остала у шоку кад је чула питање новинара

1 д

0
Лука Дончић

Кошарка

Удар на Дончића: "Гдје ти је понос, гдје ти је достојанство?"

1 д

0
Жељко Обрадовић на сахрани Душка Вујошевића

Кошарка

Ко је све присуствовао сахрани Душка Вујошевића?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

