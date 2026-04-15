НБА покренула истрагу против Ламела Бола

Спорна ситуација са меча Шарлота и Мајамија добила је нови епилог – НБА лига званично је покренула истрагу против Ламела Бола.
Ради се о инциденту из друге четвртине плеј-ин дуела, када је плеј Хорнетса у дуелу под кошем закачио ногу Бема Адебаја, након чега је центар Хита незгодно пао и повриједио леђа.
Адебајо због тога није могао да настави меч, што је био велики ударац за Мајами у утакмици "бити или не бити".
Према посљедњим информацијама, лига ће детаљно прегледати спорни потез и процијенити да ли је било елемената за додатну казну или дисциплинске мјере.
Is this a dirty play by LaMelo? pic.twitter.com/tPebBPDLDC— NBACentral (@TheDunkCentral) April 15, 2026
Одлука се очекује веома брзо – још прије наредног плеј-ин меча Шарлота који је на програму у петак.
Подсјетимо, ситуација је одмах изазвала бројне реакције, јер је дјеловало да је контакт био непотребан и потенцијално опасан, а сада ће НБА дати коначан суд.
"Морао је да буде избачен из игре због тога! За такве ствари нема мјеста у кошарци. Не мислим да је то "слатко" нити мислим да је смијешно. То је глуп потез, опасан потез, и због тога је наш најбољи играч испао из строја. Не тражим изговоре, али ово је срамота. Треба да буде кажњен, тим триковима и подметањима ногу није мјесто у овој лиги", рекао је тренер Мајамија Ерик Сполстра на конференцији послије утакмице коју је иначе његова екипа изгубила, преноси б92.
