Logo
Large banner

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Аутор:

АТВ
26.05.2026 22:51

Коментари:

0
Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија
Фото: X / Robert F. Kennedy Jr

Амерички министар здравства Роберт Ф. Кенеди млађи објавио је снимак на којем голим рукама хвата двије змије.

“Обрачун” са змијама, који је снимљен камером док је његова супруга, глумица Шерил Хајнс, посматрала цијели догађај, одиграо се у кући на плажи у власништву Мехмета Оза, администратора Центара за Medicare и Medicaid услуге.

- Шерил навија за уклањање пара змија с терасе доктора Оза - написао је Кенеди на друштвеним мрежама.

На снимку се чује како његова супруга више пута узвикује “Боби, зашто?” док Кенеди покушава да ухвати двије црне змије у углу терасе.

Кенеди је потом с осмијехом подигао змије према камери док су се оне и даље увијале. У једном тренутку једна од змија, како се види на снимку, ујела га је за прст.

Амерички министар је касније појаснио да се ради о тзв. змији тркачици која не спада у отровне врсте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Кенеди Млађи

Змија

Доналд Трамп

Америка

Кенеди хватао змије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

Љубав и секс

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

11 ч

0
Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом

Република Српска

Додик из Москве: Српска разговара и са Истоком и са Западом

10 ч

6
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Свијет

Трамп: Ирански уранијум се мора пребацити у Америку или уништити

16 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

САД покренуле нападе на Иран

18 ч

0

Више из рубрике

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

Свијет

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

2 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Гађали смо Деифа, доћи ћемо до свих њих

4 ч

2
Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

Свијет

Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

8 ч

0
Митрополит Иларион пуштен на слободу

Свијет

Митрополит Иларион пуштен на слободу

8 ч

0

  • Најновије

22

59

Вратио се Алексис Ципрас!

22

51

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner