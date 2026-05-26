Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Амерички министар здравства Роберт Ф. Кенеди млађи објавио је снимак на којем голим рукама хвата двије змије.
“Обрачун” са змијама, који је снимљен камером док је његова супруга, глумица Шерил Хајнс, посматрала цијели догађај, одиграо се у кући на плажи у власништву Мехмета Оза, администратора Центара за Medicare и Medicaid услуге.
- Шерил навија за уклањање пара змија с терасе доктора Оза - написао је Кенеди на друштвеним мрежама.
На снимку се чује како његова супруга више пута узвикује “Боби, зашто?” док Кенеди покушава да ухвати двије црне змије у углу терасе.
Кенеди је потом с осмијехом подигао змије према камери док су се оне и даље увијале. У једном тренутку једна од змија, како се види на снимку, ујела га је за прст.
Амерички министар је касније појаснио да се ради о тзв. змији тркачици која не спада у отровне врсте.
