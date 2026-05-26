Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

26.05.2026 14:02

Фото: Pixabay

Британски аристократа Сер Бенџамин Слејд (79) поново се нашао у центру пажње након што је објавио необичан списак услова које мора да испуни његова будућа супруга, од хороскопског знака до дозволе за управљање хеликоптером.

Слејд тражи знатно млађу жену и, како сам каже, жели да му роди мушког насљедника који би једног дана преузео његово имање.

Седми баронет из Самерсета објавио је и подужи списак услова које очекује од будуће супруге, пише Тајла, преноси б92.

Слејд је рођен 1945. године и потиче из породице која вијековима живи на подручју Нетер Стоувија. Био је у браку са племкињом Полин Керол Мајбург, а развели су се 1989. након 12 година. Он тврди да је њихов брак пропао зато што је његова бивша супруга имала 17 мачака.

Касније је био у везама са неколико жена, а једну партнерку, Бриџит Конвеј, оставио је 2017. године (када је она имала 50) јер, према његовим ријечима, није могла да има дијете.

Листа захтјева

Након раскида 2017. Слејд је почео да саставља листу захтјева за потенцијалне кандидаткиње. Тврди да партнерка мора бити најмање 20 година млађа од њега због пореза на насљедство и начина на који би имовина могла да се пренесе.

"Порез на насљедство је 40 одсто. Једини начин да имање и умјетнине пренесем без пореза јесте да прво све оставим супрузи, па да она касније расподијели даље", рекао је он. У том контексту поменуо је и правило "седам година", рачунајући на то да би план уопште функционисао.

Услови су дугачки и прилично необични. Будућа супруга не смије бити Шкорпија у хороскопу, мора имати возачку дозволу, а пожељно је и да има дозволу за управљање хеликоптером. Не смије да конзумира дрогу ни алкохол.

Идеално би било да долази из угледне породице и да има сопствени грб. Навео је и читав низ искључивања: жена не смије долазити из земаља чије име почиње словом "И" или имају зелену боју на застави (уз изузетак Италије и северне Индије). Искључио је Шкотланђанке, лезбејке и комунисткиње.

"Не сметају ми Канађанке, Американке, Њемице и Сјеверне Европљанке - оно што волим да називам ‘сличним људима’", додао је Слејд.

Од будуће супруге очекује и да добро плеше стандардне плесове и да зна да пуца из сачмарице. Не смије да чита Гардијан, не смије бити виша од 165 центиметара, али мора бити у доброј форми и вољети шетње и пливање. Као плус наводи бриџ, бекгемон и укрштене ријечи.

"Оно што ми треба јесте лијепа, обична сеоска д‌јевојка која разуме ствари. Ја сам друштвен, пуно излазим и треба ми неко ко се уклапа", рекао је он.

Шта нуди заузврат?

Свјестан колико су му критеријуми строги, Слејд каже да би жени која их испуни плаћао око 58.000 евра годишње за управљање његовим имањем у Самерсету, које се простире на 1300 хектара. Уз то помиње бонусе, аутомобил, кућу, покривене трошкове, храну и одморе.

Занимљиво је да Слејд већ има дијете, кћерку Вајлет, коју је добио са америчком пјесникињом Сахаром Сандеј Спејн. Иако је признао да постоји, каже да је никада није упознао. Упркос томе, и даље инсистира на мушком насљеднику, уз објашњење да жели потомка који би наставио традицију и бринуо се о имању.

