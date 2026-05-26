Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Аутор:Огњен Матавуљ
Градишка полиција поднијела је пријаву тужилаштву против Н.Т, радника мртвачнице Болнице Градишка због сумње да је злоупотребом положаја прибавио више од 30.000 КМ, сазнаје АТВ.
Осим њега пријављен је некадашњи руководилац Љ.Р. који је осумњичен за несавјестан рад у служби.
Према незваничним информацијама радник мртвачнице се терети за малверзације са наплаћивањем услуга, за које није издавао комлетне рачуне, већ је дио новца задржавао. Сумња се да је на тај начин болница оштећена за више од 30.000 КМ.
Из ПУ Градишка је саопштено да је извјештај поднесен Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
”За Н.Т. постоји сумња да је као запослени у јавној установи искористио свој положај и прибавило противправну материјалну корист, чиме је починило кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења”, саопштила је ПУ Градишка.
Додају да је извјештај обухваћен и Љ.Р. који се сумњичи да је као руководилац, обављајући службену дужност, несавјесно поступало и пропустило извршити службене обавезе у складу са важећим прописима и овлашћењима, чиме је починило кривично дјело несавјестан рад у служби.
