Logo
Large banner

Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Аутор:

Огњен Матавуљ
26.05.2026 14:34

Коментари:

1
Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Градишка полиција поднијела је пријаву тужилаштву против Н.Т, радника мртвачнице Болнице Градишка због сумње да је злоупотребом положаја прибавио више од 30.000 КМ, сазнаје АТВ.

Осим њега пријављен је некадашњи руководилац Љ.Р. који је осумњичен за несавјестан рад у служби.

Малверзације с наплаћивањем услуга

Према незваничним информацијама радник мртвачнице се терети за малверзације са наплаћивањем услуга, за које није издавао комлетне рачуне, већ је дио новца задржавао. Сумња се да је на тај начин болница оштећена за више од 30.000 КМ.

Из ПУ Градишка је саопштено да је извјештај поднесен Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.

”За Н.Т. постоји сумња да је као запослени у јавној установи искористио свој положај и прибавило противправну материјалну корист, чиме је починило кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења”, саопштила је ПУ Градишка.

Руководилац осумњичен за несавјестан рад

Додају да је извјештај обухваћен и Љ.Р. који се сумњичи да је као руководилац, обављајући службену дужност, несавјесно поступало и пропустило извршити службене обавезе у складу са важећим прописима и овлашћењима, чиме је починило кривично дјело несавјестан рад у служби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

злоупотреба положаја

Кривична пријава

Болница Градишка

ОЈТ Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

Хроника

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

2 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

УКЦ: Пацијент извршио самоубиство, био у тешком здравственом стању

3 ч

3
Избо пријатеља бајонетом након свађе: Мушкарац из Зајечара подлегао повредама

Хроника

Избо пријатеља бајонетом након свађе: Мушкарац из Зајечара подлегао повредама

3 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner