Избо пријатеља бајонетом након свађе: Мушкарац из Зајечара подлегао повредама

Мушкарац из Зајечара ухапшен је због сумње да је у току ноћи починио кривично дјело убиство након сукоба који се догодио у једној кући у том граду.
Према незваничним информацијама, двојица пријатеља су синоћ заједно боравила у кући једног од њих када је између њих дошло до расправе, а потом и жестоке свађе. Током сукоба један мушкарац је, како се сумња, оштрим предметом нанио повреду другом мушкарцу у предјелу ноге, а, према првим информацијама, сумња се да је у нападу кориштен бајонет.
Повријеђени је са тешким тјелесним повредама хитно превезен у зајечарску болницу, након чега су га љекари транспортовали на даље лијечење у Ниш. Упркос напорима љекара, несрећни човјек је јутрос подлегао повредама.
Полиција је убрзо након инцидента ухапсила осумњиченог, а истрага је у току.
