Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

26.05.2026 14:03

Предсједништво БиХ поново је изабрало Златка Кнежевића за члана Венецијанске комисије.

Он је већ био члан Венецијанске комисије, гдје је обављао дужност предсједник Поткомисије за правосуђе.

Кнежевић је био прворангирани током конкурсе процедуре, а на челу Комисије био је Шахбаз Џихановић, савјетник предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.

Златко Кнежевић је бивши судија Уставног суда БиХ који се 2023. године отишао у пријевремену пензију, пише Провјерено.инфо.

