Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

Нови Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ којим се пооштравају одређене врсте прекршаја сутра ступа на снагу.
Овим законом се уводе значајне измјене са циљем унапређења безбједности свих учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода са најтежим посљедицама.
Новим законским рјешењима пооштрене су казнене одредбе за одређене врсте прекршаја, нарочито за оне који директно угрожавају безбједност саобраћаја.
Повећане су новчане казне за кориштење мобилног телефона, или других уређаја за комуникацију, уколико нема, односно уколико возач не користи опрему која омогућава комуникацију без ангажовања руку за вријеме вожње, кориштење уређаја односно средстава којим се може ометати рад уређаја за мјерење брзине кретања возила, као и некориштење безбједносног појаса за вријеме управљања возилом.
За наведене прекршаје прописане су новчане казне у распону од 200 КМ до 400 КМ.
Такође, уводи се нови прекршај "обијесна вожња", а истом се сматра радња када возач у размаку од 20 минута, два или више пута прође свјетлосни саобраћајни знак којим му је забрањен пролаз, вожња у насељу брзином већом од 40 километара на час изнад највеће дозвољене брзине, односно ван насеља брзином већом од 60 километара на час, радња претицања колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће по пуној уздужној линији која раздваја саобраћајне траке пута, као и вожња под дејством алкохола у концентрацији већој од 1,50 грама кроз килограм у организму или под утицајем наркотика или других психоактивних супстанци.
За наведени прекршај предвиђене су новчане казне од 2.000 КМ до 3.000 КМ, заштитна мјера забрана управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода, као и могућност трајног одузимања возила.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће и у наредном периоду наставити са појачаним контролама учесника у саобраћају и санкционисањем свих уочених и евидентираних прекршаја, са посебним акцентом на прекорачење дозвољене брзине кретања, управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци, некориштења безбједносног појаса, непрописног кориштења мобилног телефона током вожње, као и свим другим прекршајима којима се угрожава безбједност саобраћаја", наводи се у саопштењу.
Апелују на све учеснике у саобраћају да поштују законске прописе и да одговорним понашањем допринесу већој безбједности на путевима Републике Српске.
