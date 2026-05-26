Logo
Large banner

Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

Аутор:

АТВ
26.05.2026 14:45

Коментари:

1
Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона
Фото: Pexels

Нови Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ којим се пооштравају одређене врсте прекршаја сутра ступа на снагу.

Овим законом се уводе значајне измјене са циљем унапређења безбједности свих учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода са најтежим посљедицама.

Новим законским рјешењима пооштрене су казнене одредбе за одређене врсте прекршаја, нарочито за оне који директно угрожавају безбједност саобраћаја.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Повећане су новчане казне за кориштење мобилног телефона, или других уређаја за комуникацију, уколико нема, односно уколико возач не користи опрему која омогућава комуникацију без ангажовања руку за вријеме вожње, кориштење уређаја односно средстава којим се може ометати рад уређаја за мјерење брзине кретања возила, као и некориштење безбједносног појаса за вријеме управљања возилом.

За наведене прекршаје прописане су новчане казне у распону од 200 КМ до 400 КМ.

bolnica gradiska

Хроника

Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Такође, уводи се нови прекршај "обијесна вожња", а истом се сматра радња када возач у размаку од 20 минута, два или више пута прође свјетлосни саобраћајни знак којим му је забрањен пролаз, вожња у насељу брзином већом од 40 километара на час изнад највеће дозвољене брзине, односно ван насеља брзином већом од 60 километара на час, радња претицања колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће по пуној уздужној линији која раздваја саобраћајне траке пута, као и вожња под дејством алкохола у концентрацији већој од 1,50 грама кроз килограм у организму или под утицајем наркотика или других психоактивних супстанци.

За наведени прекршај предвиђене су новчане казне од 2.000 КМ до 3.000 КМ, заштитна мјера забрана управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода, као и могућност трајног одузимања возила.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће и у наредном периоду наставити са појачаним контролама учесника у саобраћају и санкционисањем свих уочених и евидентираних прекршаја, са посебним акцентом на прекорачење дозвољене брзине кретања, управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци, некориштења безбједносног појаса, непрописног кориштења мобилног телефона током вожње, као и свим другим прекршајима којима се угрожава безбједност саобраћаја", наводи се у саопштењу.

Апелују на све учеснике у саобраћају да поштују законске прописе и да одговорним понашањем допринесу већој безбједности на путевима Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Казна

саобраћај

Мобилни телефон

Закон о основама безбједности

вожња

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

У бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски" организован је други сајам у овој школској години под називом "Наша школа, наш други дом", под паролом "Дјеца дјеци".

Друштво

"Наша школа, наш други дом": Сајам креативности, труда и заједништва у бањалучкој школи

3 ч

0
Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Друштво

Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

5 ч

0
Стижу "рођене убице": Лете 60 на сат, откидају пчелама главе!

Друштво

Стижу "рођене убице": Лете 60 на сат, откидају пчелама главе!

7 ч

0
Сунце, лијепо вријеме

Друштво

Охрабрујућа прогноза: Данас до 33 степена

8 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner