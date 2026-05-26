Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев

26.05.2026 15:22

Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Данил Медведев, најбољи руски тенисер, поражен је на старту Ролан Гароса послије невјероватног меча од Аустралијанца Адама Волтона резултатом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Навикао нас је Данил Медведев на преране поразе на Ролан Гаросу, али није скоро виђено да неко изгуби невјероватнији меч када је ријеч о резултату.

Волтон је био бољи током првог сета, направио је два брејка и тако повео против осмог тенисера свијета, а онда је Данил узвратио на сличан начин у другом сету у ком је противнику допустио свега један гем.

Дјеловало је да се Медведев тргнуо, али далеко је био од тога. Услиједио је трећи сет у ком је Данил потпуно стао и сада је он био тај који је освојио један гем.

Више није било јасно шта може да се очекује од овог меча, али наставило је да иде невјероватним током јер је Медведев освојио четврти гем и то поново резултатом 6:1.

Коначно је пети сет донио ритам и колико-толико уједначену борбу. Руски тенисер направио је брејк, аустралијски тенисер га није вратио, али је запријетио брејк лоптама. У осмом гему Волтон ипак одузима сервис гем Медведеву и тада први пут видимо да су обојица тенисера у једном сету освојила по четири гема.

У деветом гему Медведев је пропустио три брејк лопте послије којих би сервирао за меч, а Аустралијанац је то казнио на најсуровији начин брејком и побједом после три сата и 23 минута борбе.

Ово је било Данилово десето учешће на Ролан Гаросу, а чак седми пут да испада у првом колу. Најдаље је догурао 2021. године када је изгубио у четвртфиналу од Стефаноса Циципаса.

