Акција "Циљ": Ухапшени власници ауто школа и чланови Комисије за полагање возачких

Аутор:Огњен Матавуљ
Неколико власника ауто школа и чланова Комисије за полагање возачких испита ухапшено је у Новом Граду у склопу акције "Циљ", сазнаје АТВ.
Како је саопштено из МУП-а Српске, претреси су извршени на 13 локација на на подручју Приједора, Костајнице и Новог Града.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске спроводе оперативну акцију "ЦИЉ" усмјерену на злоупотребе око полагања возачких испита", наводе из МУП-а Српске.
Како сазнајемо осумњичени су за новац сређивали полагање испита за кандидате, па чак иза оне који нису испуњавали здравствене услове за вожњу. У томе су имали помоћ и појединих љекара.
Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.
