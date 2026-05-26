Акција "Циљ": Ухапшени власници ауто школа и чланови Комисије за полагање возачких

Аутор:

Огњен Матавуљ
26.05.2026 16:05

Фото: Ustupljena fotografija

Неколико власника ауто школа и чланова Комисије за полагање возачких испита ухапшено је у Новом Граду у склопу акције "Циљ", сазнаје АТВ.

Како је саопштено из МУП-а Српске, претреси су извршени на 13 локација на на подручју Приједора, Костајнице и Новог Града.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске спроводе оперативну акцију "ЦИЉ" усмјерену на злоупотребе око полагања возачких испита", наводе из МУП-а Српске.

Како сазнајемо осумњичени су за новац сређивали полагање испита за кандидате, па чак иза оне који нису испуњавали здравствене услове за вожњу. У томе су имали помоћ и појединих љекара.

Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

