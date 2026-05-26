Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Град Фоча суфинансираће са по 200 КМ ђачке екскурзије и школе у природи које су у овој години реализоване или тек треба да буду организоване, за вртићку дјецу и ученике основних и средњих школа из породица са троје и више дјеце, договорено је данас на састанку градоначелника Милана Вукадиновића са представницима школа и Удружења вишечланих породица.
Предсједник Удружења породица са четворо и више дјеце „Опстанак“ Владимир Миличевић наводи да су се обратили локалној управи молбом да помогне одлазак на екскурзију дјеце из породица са четворо и више дјеце, на шта је град позитивно одговорио и проширио помоћ и на ученике из породица са троје дјеце.
„Договором с начелником, он је укључио у финансирање и породице са троје дјеце. Ово је велика помоћ за родитеље, јер има доста породица у којима двоје или више дјеце одједном иде на екскурзије у основним и у средњим школама, а има их и у вртићима“, рекао је Миличевић.
Директор Средњошколског центра Крсто Ивановић истиче да је ово једна у низу бројних активности којима град помаже ђацима.
„Локална управа помаже превоз ученика, такмичења па све до прославе матурске вечери, коју комплетно финансира“, рекао је Ивановић.
Градоначелник Вукадиновић наводи да ће јавни позив за суфинансирање екскурзија у 2026. години данас бити расписан.
„Данас ће бити расписан јавни позив у којем ћемо прецизирати документацију коју треба да донесу, а главни кључ је потврда из школе да је њихово дијете у овој години или већ ишло или треба да иде на екскурзију“, појаснио је Вукадиновић.
Он је подсјетио да градска управа издваја по 1.000 КМ за треће и свако наредно новорођено дијете, као и 1.000 КМ за свако новорођено дијете у породицама у којима су родитељи незапослени, а да је од ове године нова мјера 500 КМ за свако новорођено дијете.
Међу редовним мјерама су бесплатна подјела уџбеника за основце, суфинансирање зимнице за породице са троје и више дјеце, поклон бонови од 100 КМ за првачиће, 200 КМ за ђаке незапослених родитеља, финансирање вантјелесне оплодње, финансирање екскурзија ученицима из најугроженијих породица, финансирање прославе матурске вечери, бесплатан превоз ученика, набавка аутосједалица за новорођенчад.
Градска управа ће у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја ове седмице додатно подијелити четири аутосједалице за потребе Удружења породица са четворо и више дјеце, а такође у овој седмици најављено је потписивање уговора о подјели поносних картица вишечланим породицама.
