У року од 15 дана наставак радова на путу Фоча - Тјентиште

АТВ
23.05.2026 15:15

Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да се у року од 15 дана мора покренути наставак радова на дионици Фоча - Тјентиште.

"Ту смо имали одређене техничке проблеме када су у питању стећци на које смо наишли. Тражим од министра (Зорана Стевановића), и данас сам му рекао да ће отићи тамо да види са постојећим извођачем кога сам обавијестио да ћемо му свакако обрачунати пенале", рекао је Минић и додао:

"Од овог момента у року од 15 дана се мора покренути наставак те дионице. Средства стоје. Двије године је изузетно лоша динамика".

Најавио је да ће до краја маја бити објављен тендер за пут Фоча - Шћепан Поље.

"Што значи да ћемо увезати тај сегмент који се односи на путну инфраструктуру. Такође сам задужио министра Стевановића да, када је у питању пут Фоча - Сарајево, обиђе све радове", рекао је Минић.

