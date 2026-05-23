Арт радар: 61. Венецијанско бијенале

Извор:
АТВ
У новом издању емисије 'Арт радар' наша Милица Марјановић вас води кроз лавиринте умјетности, идеја и савремених визија, право у срце 61. Венецијанског бијенала.
Међу историјским зидинама и атмосфером града који већ вијековима инспирише умјетнике, завирићемо у павиљон у којем је своје мјесто пронашла поставка 'Домус диаспорика' умјетничко путовање кроз теме дома, идентитета, припадања и миграција.
Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
