Logo
Large banner

Арт радар: 61. Венецијанско бијенале

Извор:

АТВ

23.05.2026 15:40
Арт радар: 61. Венецијанско бијенале

У новом издању емисије 'Арт радар' наша Милица Марјановић вас води кроз лавиринте умјетности, идеја и савремених визија, право у срце 61. Венецијанског бијенала.

Међу историјским зидинама и атмосфером града који већ вијековима инспирише умјетнике, завирићемо у павиљон у којем је своје мјесто пронашла поставка 'Домус диаспорика' умјетничко путовање кроз теме дома, идентитета, припадања и миграција.

Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Арт радар

Ена Митровски

Милица Марјановић

Венецијански бијенал

Large banner

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Породица Бановић

1 д

0
Битно: O филмској и позоришној умјетности

Емисије

Битно: O филмској и позоришној умјетности

2 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Популациона политика

2 д

0
Битно: О меланому

Емисије

Битно: О меланому

3 д

0

  • Најновије

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

16

52

Најљепши људи се рађају у овом знаку хороскопа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner