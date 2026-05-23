Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме

23.05.2026 15:44

Фото: Cats Coming/Pexels

Пецкање или „трнци“ у стопалима може да нам изгледа као занемарљива сметња, али може и да буде рани знак упозорења на озбиљна здравствена стања. За благовремену интервенцију кључно је схватити све потенцијалне узроке пецкања у стопалима.

Овај осјећај у стопалима, према мишљењу подијатра за стопала и скочне зглобове, никако не смије да се игнорише јер може да доведе до развоја неуропатије, проблема са циркулацијом или системских болести попут дијабетеса. Јер, како наводе, оно што почиње као повремени „трнци“ може да напредује до трајног оштећења нерава ако се не ријеши.

Какве сигнале шаљу пецкање или „трнци“ у стопалима?

Широк је распон међу уобичајеним и мање познатим разлозима пецкања и утрнулости – од привремене компресије нерава до хроничних неуролошких стања. Уз рано откривање и правилну његу, многи узроци пецкања у стопалима могу ефикасно да се лијече како би се спријечиле компликације попут губитка осјећаја или покретљивости.

Пецкање (парестезија) или утрнулост у стопалима често потиче од дисфункције нерава или циркулације. Иако повремени симптоми могу да буду посљедица привременог притиска на живце (као што је сједење прекрштених ногу), хронични или понављајући осјећаји захтијевају медицинску пажњу. Најчешћи узроци пецкања стопала са којима се подијатри сусрећу су:

Стања која се доводе у везу са живцима

Периферна неуропатија. Оштећење периферних нерава, често због дијабетеса, недостатка витамина или злоупотребе алкохола. Симптоми укључују осјећај „трњења“, пецкање или губитак осјећаја. Временом, неуропатија повећава ризик од непримећених повреда и инфекција.

Синдром тарзалног тунела. Компресија тибијалног нерва у скочном зглобу, слично карпалном тунелу у зглобу. Изазива пецкање, утрнулост или пробадајући бол дуж унутрашњег дијела скочног зглоба и табана.

Ишијас. Иритација ишијадичког нерва, који иде од доњег дијела леђа до стопала. Хернија диска или спинална стеноза могу изазвати зрачећу утрнулост или слабост у ногама и стопалима, преноси “еКлиника“.

Проблеми са циркулацијом

Болест периферних артерија (ПАБ). Сужене артерије смањују проток крви у ногама и стопалима, узрокујући утрнулост, хладноћу или грчеве током активности. ПАБ повећава ризик од рана које не зарастају.

Дубока венска тромбоза (ДВТ). Крвни угрушак у нози може пореметити циркулацију, што доводи до отока, утрнулости или промјене боје. ДВТ захтијева хитну помоћ како би се спријечила плућна емболија.

Недостатак витамина. Недостатак Б12, фолата или витамина Е нарушава функцију нерава. Строги вегетаријанци или они са поремећајима малапсорпције (целијакија) имају већи ризик.

Аутоимуне болести. Стања попут мултипле склерозе или лупуса могу напасти живце, узрокујући повремену или прогресивну утрнулост. Изложеност токсинима. Тешки метали (олово, жива) или лијекови за хемотерапију могу изазвати неуропатију.

Када треба посјетити љекара?

Иако повремено пецкање може само од себе да прође, одређени знаци забринутости захтијевају хитну процјену стручњака. Најчешћи забрињавајући знаци су:

-Упорни симптоми. Утрнулост која траје дуже од неколико дана или се погоршава током времена.

-Проблеми са равнотежом. Тешкоће при ходању или често спотицање због губитка осјећаја.

-Отворене ране. Чиреви или инфекције које се развијају на утрнулим подручјима, а које могу проћи непримећено.

-Билатерални симптоми. Пецкање у оба стопала указује на системска стања попут дијабетеса или недостатка витамина.

-Бол у мировању. Посебно ако је праћен хладном, блиједом или плавичастом кожом (знаци критичне исхемије удова).

Рана дијагноза побољшава исходе. На примјер, контрола шећера у крви код дијабетичке неуропатије или суплементација витамином Б12 може зауставити даље оштећење нерава.

(е-клиника)

