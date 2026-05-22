Уколико имате проблема са бубрезима, једите ово поврће

Исхрана игра кључну улогу у очувању здравља бубрега, а нутриционисти посебно препоручују одређене врсте поврћа које могу помоћи у регулацији крвног притиска, смањењу упала и очувању функције бубрега.
Бубрези свакодневно обављају изузетно важан посао – филтрирају отпадне материје из крви, регулишу тјелесне течности, одржавају равнотежу електролита и помажу у контроли крвног притиска. Такође учествују у стварању црвених крвних зрнаца и очувању здравља костију.
Стручњаци упозоравају да висок крвни притисак и дијабетес представљају главне узроке болести бубрега, због чега правилна исхрана може имати велики утицај на њихово здравље.
Нутриционисткиња Тифани Бруно истиче да исхрана заснована на биљним намирницама може бити одличан начин за заштиту бубрега и општег здравља.
Цвекла је богата прехрамбеним нитратима који се у организму претварају у азот-оксид, једињење које шири крвне судове и може помоћи у снижавању крвног притиска.
Осим тога, садржи беталајне – снажне антиоксидансе који могу смањити оксидативни стрес и хроничне упале повезане са оштећењем бубрега.
Нутриционисти савјетују да се печена цвекла додаје салатама, смутијима или јелима са житарицама.
Купусасто поврће, попут броколија, карфиола и купуса, сматра се једним од најбољих савезника здравих бубрега.
Ове намирнице богате су глукозинолатима и сулфорафаном, једињењима која могу помоћи у смањењу упала и заштити ћелија од оштећења.
Карфиол се посебно издваја јер садржи мање калијума од многих других врста поврћа, а истовремено обезбјеђује влакна, витамин Ц и фолате.
Броколи и карфиол могу се пећи са маслиновим уљем, док пире од карфиола може бити одлична замјена за пире кромпир.
Црвена паприка садржи велике количине витамина Ц и А, а притом има релативно мало калијума и веома мало фосфора.
Богата је и антиоксидансима попут ликопена и бета-каротена који могу помоћи у смањењу оксидативног стреса, једног од важних фактора у развоју хроничне болести бубрега.
Нутриционисти препоручују да се црвена паприка додаје салатама, пече са другим поврћем или служи уз хумус.
Бијели и црни лук представљају одличан начин да храна добије богат укус без додатног уноса соли.
То је посебно важно јер висок унос натријума може повећати крвни притисак и додатно оптеретити бубреге.
Осим тога, лук садржи органосумпорна једињења са противупалним и антиоксидативним својствима.
Бијели и црни лук лако се могу додати супама, чорбама, сосовима и маринадама.
Нутриционисти наводе да је боранија посебно корисна јер садржи мало калијума и пуно воде.
Такође је богата влакнима, која су важна за здравље организма, посебно код особа које морају ограничити унос одређених намирница.
Боранија се може кувати на пари, пећи са маслиновим уљем и бијелим луком или додавати салатама и другим јелима, преноси Дан.
