Сутра изговорите ове ријечи за опрост гријехова: Славимо једног од Христових ученика

22.05.2026 22:23

Српска православна црква и вјерници 23. маја обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Симону Зилоту, једном од дванаесторице Христових ученика. Овај дан у црквеном календару има посебно мјесто, јер подсјећа на живот, жртву и непоколебљиву вјеру једног од апостола који су ширили хришћанство у најтежим условима.

Ко је био Свети Симон Зилот

Симон Зилот потиче из Кане Галилејске, мјеста познатог по Христовом првом чуду – претварању воде у вино на свадби.

Према предању, Симон је управо тада доживио дубоко духовно преобраћење. Када је видио то чудо, напустио је свој дотадашњи живот, породицу и вјенчање, и одлучио да крене за Исусом Христом.

Значење имена Зилот

Назив „Зилот“ значи ревнитељ, односно онај који је горљив у вјери и посвећен духовној истини.

Симон је овај надимак добио због своје изузетне посвећености Христовом учењу и ширењу Јеванђеља. Његова вјера била је снажна, досљедна и без компромиса.

Проповиједање и мисија у свијету

Након што је примио Светог Духа, Симон је кренуо на мисију проповедања хришћанства. Према црквеном предању, дјеловао је у Мавританији, на подручју сјеверне Африке, гдје је успио да многе људе обрати у хришћанску вјеру.

Његов рад и проповиједање оставили су дубок траг у раним хришћанским заједницама.

Страдање и крај живота

Као и многи апостоли тог времена, Свети Симон Зилот страдао је мученичком смрћу. Према предању, разапет је на крст, слично као и Исус Христос.

Његова жртва се у хришћанству сматра симболом вјере која не посустаје ни пред највећим страдањем, већ остаје постојана до краја.

Молитва Светом Симону

На тај дан вјерници изговарају и посебну молитву:

"Апостоле Свети Симоне, моли Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим".

Празник Светог апостола Симона Зилота подсјећа на снагу вјере, храброст да се крене новим путем и спремност да се живот посвети вишем циљу. Његов примјер остаје дио духовног насљеђа и инспирација вјерницима широм свијета.

