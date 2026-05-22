Сутра изговорите ове ријечи за опрост гријехова: Славимо једног од Христових ученика

Српска православна црква и вјерници 23. маја обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Симону Зилоту, једном од дванаесторице Христових ученика. Овај дан у црквеном календару има посебно мјесто, јер подсјећа на живот, жртву и непоколебљиву вјеру једног од апостола који су ширили хришћанство у најтежим условима.
Симон Зилот потиче из Кане Галилејске, мјеста познатог по Христовом првом чуду – претварању воде у вино на свадби.
Према предању, Симон је управо тада доживио дубоко духовно преобраћење. Када је видио то чудо, напустио је свој дотадашњи живот, породицу и вјенчање, и одлучио да крене за Исусом Христом.
Назив „Зилот“ значи ревнитељ, односно онај који је горљив у вјери и посвећен духовној истини.
Симон је овај надимак добио због своје изузетне посвећености Христовом учењу и ширењу Јеванђеља. Његова вјера била је снажна, досљедна и без компромиса.
Након што је примио Светог Духа, Симон је кренуо на мисију проповедања хришћанства. Према црквеном предању, дјеловао је у Мавританији, на подручју сјеверне Африке, гдје је успио да многе људе обрати у хришћанску вјеру.
Његов рад и проповиједање оставили су дубок траг у раним хришћанским заједницама.
Као и многи апостоли тог времена, Свети Симон Зилот страдао је мученичком смрћу. Према предању, разапет је на крст, слично као и Исус Христос.
Његова жртва се у хришћанству сматра симболом вјере која не посустаје ни пред највећим страдањем, већ остаје постојана до краја.
На тај дан вјерници изговарају и посебну молитву:
"Апостоле Свети Симоне, моли Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим".
Празник Светог апостола Симона Зилота подсјећа на снагу вјере, храброст да се крене новим путем и спремност да се живот посвети вишем циљу. Његов примјер остаје дио духовног насљеђа и инспирација вјерницима широм свијета.
