Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након објаве на Фејсбуку, полиција је данас у селу Готовуша, десетак километара од Пљеваља изузела људску лобању и кости, које су након наредбе надлежног тужилаштва упућене на вјештачење.
У близини мјеста гдје су пронађене кости и лобања налази се необиљежено гробље. Мјесто је, иначе, познато по археолошким ископинама.
- Данас када сам са породицом ишао у пљеваљско село Готовуша, наишли смо на несвакидашњи призор. Људске лобање и кости поред пута на мјесту гдје се експлоатише тампон за насипање пута Пљевља-Метаљка.
- Мјештани кажу да су пријављивали случај, али се изгледа због неког разлога игнорише. Неко је чак и бацао смеће по људским остацима.То тако стоји већ петнаестак дана. Постоји ли неко да испита шта је у питању и да на неки начин заштити ово мјесто, можда је у питању археолошко налазиште или неко старо гробље, да ли смо постали такви и да нас није брига - пише у овој објави, након чега је услиједила интервенција полиције.
(Новости)
