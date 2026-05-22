Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

22.05.2026 23:00

Аутомобил полиције Црне Горе.

Након објаве на Фејсбуку, полиција је данас у селу Готовуша, десетак километара од Пљеваља изузела људску лобању и кости, које су након наредбе надлежног тужилаштва упућене на вјештачење.

У близини мјеста гдје су пронађене кости и лобања налази се необиљежено гробље. Мјесто је, иначе, познато по археолошким ископинама.

- Данас када сам са породицом ишао у пљеваљско село Готовуша, наишли смо на несвакидашњи призор. Људске лобање и кости поред пута на мјесту гдје се експлоатише тампон за насипање пута Пљевља-Метаљка.

- Мјештани кажу да су пријављивали случај, али се изгледа због неког разлога игнорише. Неко је чак и бацао смеће по људским остацима.То тако стоји већ петнаестак дана. Постоји ли неко да испита шта је у питању и да на неки начин заштити ово мјесто, можда је у питању археолошко налазиште или неко старо гробље, да ли смо постали такви и да нас није брига - пише у овој објави, након чега је услиједила интервенција полиције.

