Додик: Дервента још једном показала да зна да подржи младе

АТВ
22.05.2026 22:47

Милорад Додик на фестивалу Ритам Европе у Дервенти
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да је Дервента још једном показала да је град који зна да угости и подржи младе.

Додик је у Дервенти присуствовао финалу Међународног музичког такмичења "Ритам Европе", на којем су наступили млади таленти из 26 градова и општина региона.

"Овај фестивал је прилика да млади људи покажу свој таленат, енергију и креативност, али и да граде пријатељства и повезују Републику Српску са регионом и Европом кроз музику, културу и заједништво", рекао је Додик и закључио:

"Дервента је још једном показала да је добар домаћин великих догађаја и град који зна да дочека госте и подржи младе. Сви учесници су побједници самим тим што су били дио једног овако великог и позитивног догађаја".

