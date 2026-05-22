Ово је пјевач који је погинуо са сином у језивој несрећи

Национална опера и балет опростила се од првака Ристе Велкова, истакнутог баритона који је оставио неизбрисив траг у македонској музичкој култури.
Македонска оперска сцена изгубила је изузетног умјетника, врхунског интерпретатора и човјека чији су глас, умјетност и сценско присуство оставили дубок траг у Македонској опери и балету, као и у цјелокупној македонској музичкој култури, наводи се у саопштењу Националне опере и балета (НОБ) поводом трагичне смрти Ристе Велкова, оперског првака и баритона, који је страдао у синоћној стравичној саобраћајној несрећи на скопској обилазници.
– Са неизмјерном тугом и невјерицом примили смо вијест о трагичној смрти првака Македонске опере и балета, баритона Ристе Велкова, који је изгубио живот у саобраћајној несрећи. Ристе Велков је био један од водећих македонских баритона и један од најхаризматичнијих оперских солиста. Као реномирани солиста, он је претежно наступао у белканто продукцијама, чиме је заслужио и епитет „италијански баритон сомотске боје“ – наводи се у допису НОБ-а.
Велков је рођен 1975. године у Скопљу. Средње музичко образовање завршио је у школи „Илија Николовски – Луј“ 1994. године, у класи професорке Марије Николовске. Дипломирао је на Факултету музичке умјетности при Универзитету „Свети Кирил и Методиј“ 1999. године, у класи професорке Милке Ефтимове. Магистрирао је са највишом оцјеном 2011. године на истом факултету, у класи професорке Биљане Јовановске Јакимовске.
Своје вокално умијеће градио је код македонског тенора Гоге Трајанова, а усавршавање је наставио код драмског тенора Стојана Стојанова Ганчева из Загреба, као и код познатих италијанских вокалних педагога Антонија Бојера и Миреле Паруто, те свјетски познатог румунског баритона Николаја Херлее. Од 2001. до 2017. године специјализовао је репертоар у приватном студију бугарског баритона Стојана Попова у Софији.
Деби на сцени Драмског театра имао је 1996. године, још као студент, у представи „Амадеус“. Двије године касније први пут је наступио на фестивалу „Мајске оперске вечери“ улогом Марула у опери „Риголето“. Године 2009. наступио је на матичној сцени Македонске опере и балета у насловној улози у опери „Набуко“.
Велков је гостовао у Јапану, Србији, Румунији, Турској и Бугарској, а био је редован учесник најзначајнијих домаћих фестивала: „Охридско љето“, „Скопско љето“, „Штипско љето“, „Јесење музичке свечаности“, „Интерфест“ у Битољу и других.
Током каријере остварио је више од 15 главних баритонских улога, међу којима се издвајају: Набуко („Набуко“), Риголето („Риголето“), Магбет („Магбет“), Гроф Луна („Трубадур“), Жорж Жермон („Травијата“), Дон Карло ди Варгас („Моћ судбине“), Амонарсо („Аида“), Ецио („Атила“), Енрико („Лучија од Ламермура“), Белкоре („Љубавни напитак“), Ескамиљо („Кармен“), Валентин („Фауст“), Шонар („Боеми“), Алфио („Кавалерија рустикана“), Силвио („Пајачи“), Отац Петер („Ивица и Марица“), Сигизмунд („Иван Сусањин“), Огњен („Цар Самуил“), Вангел („Илинден“).
