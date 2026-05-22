У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

АТВ
22.05.2026 13:57

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

М.Л из Источне Илиџе тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у Источном Новом Сарајеву.

"У незгоди су учествовали путнички аутомобила „Škoda“, којим је управљао М.Л. из Источне Илиџе и теретно возило „Opel“, којим је управљао Н.С, из Источног новог Сарајева. Лаке тјелесне повреде задобила је и сувозач у аутомобилу „Škoda“, наводе из ПУ источно Сарајево.

Повријеђени су задржани на лијечењу у Болници "Србија" у Источном Сарајеву.

О свему наведеном је обавјештен тужилац ОЈТ Источно Сарајево.

ПУ Источно Ново Сарајево

Полиција

Шкода

Саобраћајна несрећа

