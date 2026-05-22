Како спремити старинске путер хурмашице: Испробајте овај рецепт

Уколико већ размишљате шта бисте могли спремити за предстојећи Бајрам, старинске путер хурмашице су слаткиш с којим нема грешке.
Рецепт за ове хурмашице смо пронашли на ЈуТјуб каналу Мој кутак, гдје се наводи да су се некада спремале како би се могле јести као коцка шећера. Сервирале су се уз кафу како би укус дошао до изражаја.
Састојци:
- 250 г путера
- 1 јаје
- 1 кашика шећера
- 400 г брашна
За агду:
- 600 г шећера
- 600 мл воде
- 3 кришке лимуна
Припрема:
За агду у шерпи помијешати шећер и воду, додати лимун, те кухати и оставити да ври 13 минута.
Путер отопите и охладите. У посуду ставите јаје и једну кашику шећера па добро умутите. Смјеси додајте охлађени истопљени путер и добро измијешајте. Постепено додајте брашно. Мијешајте руком док не добијете тијесто које се не лијепи за руке.
Оставите 15 минута у замрзивач да одстоји. Након тога обликујте хурмашице по жељи. Пеците у загријаној рерни на 200 степени од 20 до 30 минута док не добију златну боју, преноси Кликс
Вруће хурмашице прелијте врућом агдом. Оставите их преко ноћи прекривене, да се добро натопе.
