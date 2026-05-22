Преступници би сами могли плаћати трошкове превоза до КПЗ-а

АТВ
22.05.2026 15:08

Фото: АТВ

Лица за којима су раписане потјернице у прекршајним поступцима убудуће би сами могли сносити трошкове довођења у Казнено-поправни завод, јер се у пракси показало да су ти трошкови знатно већи од казне која им је изречена.

Приједлог да трошкови принудног довођења падну на терет лица, на које се наредба односи, инициран је на IX савјетовању из прекршајно-правне области које се одржава у Бијељини.

Говорећи о изазовима и искуствима у хапшењу лица кажњених у прекршајном поступку директор Судске полиције Републике Српске Жељко Драгојевић указао је на проблеме који су уочени у извршавању судских одлука, а које утичу на економичност и рационалност у раду.

Потјернице за дан затвора

”То се првенствено односи на расписивање потјерница за лишавање слободе кажњених лица у прекршајном поступку. Конкретно, расписују се потјернице за лицем које се треба довести на издржавање казне затвора у трајању од једног дана, а таква лица, углавном, буду лишена слободе од стране Граничне полиције па њихово спровођење са граничног прелаза у казнено-поправни завод изискује велике трошкове за судске полиције”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.

Сторнирање уплата новчаних казни

Драгојевић је навео да су у пракси евидентиране злоупотребе, попут случајева да лица сторнирају уплату новчаних казни након достављања потврде о уплати или накнадно физички преправљају износе на уплатницама.

Због тога је указао на потребу унапређења система контроле уплата, а као једно од могућих рјешења предложио је омогућавање приступа регистру новчаних казни (РОФ) полицијским службеницима Судске полиције, ради директног увида у статус уплата.

”С обзиром на наведено, указано је на евидентну потребу измјена и допуна Закона о прекршајима Републике Српске”, наводи се у саопштењу.

