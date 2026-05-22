Супруга Александра Нешовића Баје објавила дирљиву поруку

22.05.2026 15:37

Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић
Потрага за Александром Нешовићем Бајом, који је нестао 12. маја након састанка у једном елитном ресторану на Сењаку, добила је свој најмрачнији епилог у атару села Јарковац код Инђије.

На скривеној локацији ископано је пластично буре са тијелом за које се основано сумња да припада Нешовићу, а детаљи из истраге указују на незапамћену свирепост починилаца.

Након стравичног открића, на друштвеним мрежама се потресним ријечима огласила Јелена Марковић, супруга несталог Нешовића, која је и покренула потрагу за њим.

"Моја љубави, мој ослонцу, моја снаго... Живот послије тебе биће тежак и болан, али си ме својом добротом и исправношћу научио да морам да будем јака због себе и нашег дјетета, колико год да боли. Хвала свима који су ми слали подршку и давали вјетар у леђа да издржим и пронађем снагу у најтежим тренуцима. Хвала свима који су питали за њега и надали се да ће нам се вратити жив и здрав. Твоја заувијек“, навела је неутјешна супруга у емотивној објави.

Кључни траг: Доњи веш познатог бренда

Иако се званични резултати обдукције и ДНК анализе са Института за судску медицину у Београду још увијек чекају како би се идентитет стопроцентно потврдио, истражитељи немају сумње.

Поред поклапања тјелесне конституције, кључни траг био је доњи веш. Наиме, супруга је у првој пријави полицији прецизирала да је Александар кобног дана на себи имао боксерице једног познатог бренда. Управо тај одјевни предмет пронађен је на тијелу у откопаном бурету, што је одмах унијето у службену документацију.

Извори блиски истрази откривају језиве детаље: на тијелу су видљиви јасни трагови гарежи.

Сумња се да су убице најприје покушале да спале леш како би уништиле доказе, али пошто им то није у потпуности успјело и изгорио је само дио тијела, одлучили су се за радикалан потез – тијело су угурали у буре, прелили га специјалним, споросушећим бетоном који неутралише мирисе како пси трагачи не би могли да га нањуше, а потом га закопали у атару Инђије.

(Телеграф)

