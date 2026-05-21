Вучић открио детаље проналаска тијела у бурету: Чека се потврда ДНК

Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је тијело које пронађено у закопаном бурету на територији општине Инђија 99,9 одсто тијело Александра Нешовића, који је убијен у ресторану на Сењаку и додао да се чека још потврда ДНК анализе.
"Тијело је склупчано, прије тога паљено, ваљда да би било, ја вам преносим шта чујем од полицајаца, нисам експерт, да би било мање крви. А онда су, мада је крви остало, и ДНК се утврђује, али готово са сигурношћу по другим детаљима, 99,9 одсто можемо да потврдимо да је ријеч о господину Нешовићу", рекао је Вучић за РТС.
Он је навео да су починиоци тијело бетонирали, а да су "у некој гаражи припремили бетон".
Свијет
Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву
"И то је неки, споро сушећи, или немојте ме држати за ријеч какав бетон. Зашто? Зато што пси када иду у потрагу, они не могу да осјете мирис и не могу да нањуше када имате бетон стављен. Дакле, зликовци пар екселанс", рекао је Вучић.
Истакао је да су починиоци монструми и да нико не смије на такав начин да страда.
Најновије
22
56
22
56
22
49
22
46
22
43
Тренутно на програму