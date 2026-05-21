За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

21.05.2026 22:46

Фото: pexels/RDNE Stock project

Већина људи једва чека да стигне љето. То је магична сезона која асоцира на радост, одмор, уживање у природи, сунци, забави... Али, постоје три знака који нестрпљиво чекају званичан почетак најтоплијег периода године и побјегну на неку далеку обалу или најближу планину, како би се опустили у добром друштву и заборавили на бриге. Да ли сте међу њима?

Када је ријеч о времену, људи се дијеле у двије групе. Неки почињу да се жале на врућину чим почну први топли дани, не кријући да чезну за јесењом свјежином. За друге, а они су ипак већина, љето би могло да траје – вјечно. Обично су то особе које воле да уживају пуним плућима, у сваком сату дана који су све дужи, свјетлији и врелији. Астролози тврде да су ова три знака највећи љубитељи сунца, и једва чекају да и календар потврди да је љето коначно дошло.

Лав

За овај знак су зимски мјесеци, током којих су морали да крију свој блистави изглед испод планина одјеће, право мучење. Много прије него што љето у почне, Лав почиње са дијетом и марљиво вјежба како би довео тијело у форму. А када покаже ту лијепу фигуру у бикинију на плажи или привуче пажњу на базену, не може бити срећнији!

Близанци

Близанци једва чекају да отплове ка новим обалама и да се препусте својој омиљеној забави: путовању. Одмори ван сезоне, када су хотели празни, њих не занимају – воле вреву и гужву, у граду, ноћном клубу, на плажи, било гдје. Због тога често бирају атракције попут Ибице или Сен Тропеа, гдје им неће недостајати интензивна интеракција са другима.

Бик

Бик не мора да отпутује на далеке обале да би био срећан, али воли да буде окружен пријатељима. То је још један разлог да ужива у љету и приликама да се нађе у друштву. Баште, излети, роштиљ под ведрим небом, викендица на планини – све то долази у обзир, а овај знак воли да организује и живахне гарден партије о којима се дуго прича.

(Новости Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

