Цвијановић: Неле Карајлић је симбол културе на којој смо сви одрасли

Култни музичар, писац и визионар др Неле Карајлић одржао је ексклузивну промоцију свог новог студијског албума у Бањалуци, а промоцији је присуствовала и Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.
"Неле Карајлић је симбол културе на којој смо сви одрасли. Без обзира колико година имамо - сви смо слушали Забрањено пушење, гледали Надреалисте и Сложну браћу, сви смо читали Фајронт у Сарајеву", написала је она на Инстаграму.
Навела је да јој је велико задовољство било да подржи умјетнички рад човјека чије је дјело обликовало бројне генерације.
"Драго ми је да смо се поново видјели и да сам уживала у спектаклу који је приредио. Не сумњам да ће нови албум доктора Карајлића бити сјајан и хвала домаћинима на организацији промоције", поручила је она.
