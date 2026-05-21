Logo
Large banner

Цвијановић: Неле Карајлић је симбол културе на којој смо сви одрасли

Аутор:

АТВ
21.05.2026 22:17

Коментари:

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствује промоцији албума Нелета Карајлића у Бањалуци
Фото: zeljka.cvijanovic/instagram

Култни музичар, писац и визионар др Неле Карајлић одржао је ексклузивну промоцију свог новог студијског албума у Бањалуци, а промоцији је присуствовала и Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.

"Неле Карајлић је симбол културе на којој смо сви одрасли. Без обзира колико година имамо - сви смо слушали Забрањено пушење, гледали Надреалисте и Сложну браћу, сви смо читали Фајронт у Сарајеву", написала је она на Инстаграму.

Навела је да јој је велико задовољство било да подржи умјетнички рад човјека чије је дјело обликовало бројне генерације.

"Драго ми је да смо се поново видјели и да сам уживала у спектаклу који је приредио. Не сумњам да ће нови албум доктора Карајлића бити сјајан и хвала домаћинима на организацији промоције", поручила је она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Неле Карајлић

музичар

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Сједница ГО СНСД-а

Република Српска

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

2 ч

2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Носимо одговорност за Српску и народ који у њој живи

2 ч

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

Република Српска

Цвијановић: Снажан СНСД увијек је био гаранција стабилне и сигурне Српске

2 ч

0
Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Република Српска

"Добрила Кукољ оставила неизбрисив траг у култури сјећања Српске"

4 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner