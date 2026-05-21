Само једна навика може да открије невјерне мушкарце

21.05.2026 22:30

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Приватна истражитељка која се бави разоткривањем невјерних партнера тврди да постоји неочекиван образац понашања који би могао да укаже на превару - и то много прије него што се појаве конкретни докази.

Кеси Крофтс из агенције Венус Инвестигатионс наводи да промјене у понашању око аутомобила често представљају један од првих "сигнала упозорења". Како каже, ријеч је о детаљу који многи не би повезали са невјерством, али се у пракси изненађујуће често понавља.

"Постоји нешто у почетку нове афере, нове везе, што мушкарце наводи да одједном желе да им аутомобил буде беспријекорно чист", навела је Крофтс.

Према њеним ријечима, мушкарци који раније нису придавали значај уредности возила, а одједном почну да га детаљно чисте, перу и одржавају у готово "савршеном стању", понекад то раде како би прикрили трагове паралелног односа.

Додаје да јој је овај образац први пут указао ментор, а да га је касније препознала у више случајева током рада на терену.

Након што је њена изјава привукла пажњу, многи су се огласили у коментарима и подијелили сопствена искуства.

Једна жена је навела да је њен бивши партнер инсистирао да из аутомобила уклони све личне ствари, док је друга испричала да је у возилу бившег супруга пронашла трагове туђе маскаре.

Поред аутомобила, корисници су спомињали и друге промјене у понашању које су им касније дјеловале сумњиво - попут изненадне промјене фризуре, новог парфема или нагле потребе за "личним дотјеривањем".

Шта кажу истраживања о невјерству

Према истраживању које је спровео ЈоуГов, сваки пети Британац признаје да је барем једном био невјеран у вези или браку.

Подаци такође показују разлике у обрасцима понашања: мушкарци чешће наводе афере са колегиницама са посла, док жене чешће улазе у емотивне или физичке односе са пријатељима.

Истраживање је указало и на то да се невјерство код мушкараца чешће понавља - скоро половина испитаних мушкараца признала је да су били невјерни више пута, док је исти одговор дало око 41 одсто жена, пише Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

