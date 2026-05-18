Ово је најгора ствар коју можете да урадите након раскида

18.05.2026 17:22

Фото: pexels/Eman Genatilan

Раскид никада није лак, без обзира на године, искуство или број претходних веза. Али ову ствар морате да знате.

Срце не прати логику, па чак и када је крај био очекиван, емоције знају да заболе више него што се признаје. Ипак, стручњаци тврде да постоји једна грешка која период опоравка чини још тежим и многи је несвјесно праве.

Најопаснија ствар после раскида везе није излазак, није превише серија у кревету, није чак ни импулсивна порука бившем партнеру. Највећи проблем је начин на који особа почиње да разговара сама са собом.

Када крену мисли попут "нисам довољно добра", "са мном нешто није у реду", "никада нећу наћи неког бољег", тада бол добија нову димензију. Умјесто да се опоравља, самопоуздање почиње да пада, а туга траје много дуже.

Психолози истичу да је послије раскида најважније вратити фокус на себе. То значи квалитетан сан, редовне оброке, кретање, мале ритуале који враћају осјећај стабилности и људе уз које постоји сигурност. Управо тада њежност према себи постаје важнија него икада.

Није тренутак за кажњавање, већ за његу. Умјесто критике, потребне су реченице подршке. Умјесто изолације, разговор са блиским особама. Умјесто питања "зашто се ово десило мени", корисније је питати "шта сада могу да урадим за себе".

Раскид не одређује вриједност особе. Он је крај једног поглавља, не цијеле приче. А начин на који се неко опходи према себи након тога често одређује колико брзо долази нови почетак.

(Женски магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

