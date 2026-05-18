Машина за балирање сијена младићу откинула руку, љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Младић Д. Џ. (21) из околине Куршумлије којем је пољопривредна машина за балирање сена 15. маја одсјекла руку, оперисан је у Универзитетском клиничком центру у Нишу, а његово стање је животно угрожавајуће.
Повријеђеном младићу је помоћ прво била указана у Дому здравља у Куршумлији, одакле је хитно транспортован у УКЦ Ниш.
"Након пријема и хируршке интервенције, пацијент је примљен у јединицу интензивног лијечења Клинике за анестезију и интензивну терапију. Према ријечима љекара, његово опште стање је животно угрожавајуће", наводе у УКЦ Ниш.
У нишком Клиничком центру данас није било могуће добити никакве додатне информације како о врсти повреде коју је задобио младић, тако и о томе каква је хируршка интервенција изведена.
Савјети
Додајте један састојак у шампон и спријечите опадање косе
Према писању медија, младић Д. Џ. (21) из села Грабовница код Куршумлије повријеђен је у петак око 17 часова када му је конопац повукао руку у машину за балирање, која му је руку исјекла до рамена.
Иако тешко повријеђен, младић је уз помоћ комшије био присебан до те мјере да је, наводно, одсечену руку успио да извуче. Од његове куће су га чланови породице одвезли у Дом здравља у Куршумлији, одакле је транспортован у УКЦ Ниш, пише Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч3
Хроника
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
20
08
20
01
19
59
19
58
19
47
Тренутно на програму