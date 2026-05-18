Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

Некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције у Србији Немања Ђуран у својству грађанина дао је изјаву о случају убиства Александра Нешовића Баје, за чијим тијелом полиција трага данима.
Из Тужилаштва су поручили да је Ђуран изјаву дао с циљем прикупљања потребних обавјештења о догађају који још није расвијетљен до краја будући да полиција, упркос интензивној потрази, још није нашла тијело Нешовића, који је, према резултатима истраге, ликвидиран 12. маја у ресторану "27" на Сењаку.
Полиција и даље трага за Нешовићем, а јуче је пронађено возило за које се сумња да је коришћено за транспорт тијела будући да су у њему пронађене флаше соне киселине, трагови крви и хируршке рукавице.
"Истрага, која је покренута против 10 лица због постојања основа сумње на извршење кривичног дела тешко убиство и других кривичних дела на штету А.Н, усмерена је у правцу утврђивања постојања њихове кривичне одговорности", саопштило је Више тужилаштво.
Међу ухапшенима је и сада већ бивши начелник београдске полиције Веселин Милић, који је смијењен након хапшења.
