Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

18.05.2026 11:16

Некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције у Србији Немања Ђуран у својству грађанина дао је изјаву о случају убиства Александра Нешовића Баје, за чијим тијелом полиција трага данима.

Из Тужилаштва су поручили да је Ђуран изјаву дао с циљем прикупљања потребних обавјештења о догађају који још није расвијетљен до краја будући да полиција, упркос интензивној потрази, још није нашла тијело Нешовића, који је, према резултатима истраге, ликвидиран 12. маја у ресторану "27" на Сењаку.

Полиција и даље трага за Нешовићем, а јуче је пронађено возило за које се сумња да је коришћено за транспорт тијела будући да су у њему пронађене флаше соне киселине, трагови крви и хируршке рукавице.

"Истрага, која је покренута против 10 лица због постојања основа сумње на извршење кривичног дела тешко убиство и других кривичних дела на штету А.Н, усмерена је у правцу утврђивања постојања њихове кривичне одговорности", саопштило је Више тужилаштво.

Међу ухапшенима је и сада већ бивши начелник београдске полиције Веселин Милић, који је смијењен након хапшења.

Немања Ђуран

Александар Нешовић Баја

Веселин Милић

