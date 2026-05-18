Додик путује у Москву: Учествује на Међународном форуму о безбједности

АТВ
18.05.2026 12:02

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
У Москви ће од 26. до 28. маја бити организован први Међународни форум о безбједности који ће окупити стране делегације и кључне руске заинтересоване стране, на којем би требало да учествује и предсједник СНСД-а Милорад Додик, објавио је руски Савјет безбједности.

На Форуму, чији је главни организатор секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу, учесници ће бити представници из више области од обавјештајних служби, па до Россотрудничества, агенције културе која отвара руске културне центре у иностранству.

Програм почиње у уторак, 26. маја, конференцијом "Супротстављање неоколонијализму као приоритет за обезбјеђивање земаља глобалне већине" која је заказана у 9.00 часова по московском времену, односно у 10.00 часова по средњоевропском.

У оквиру Форума предвиђено је да буде одржан 14. међународни састанак званичника одговорних за безбједносна питања, низ тематских сесија, научне конференције, округли столови, брифинзи, презентације, билатерални и мултилатерални састанци, те изложбе о специфичним областима рада релевантних руских агенција и организација.

Више од 180 делегација из страних држава и међународних организација позвано је да учествује на Форуму.

Очекује се присуство савјетника за националну безбједност шефова држава, шефова агенција за спровођење закона и специјалних служби, те званичника међународних организација.

На Форуму ће учествовати и амбасадори бројних држава, представници научне заједнице и стручњаци за безбједност, преноси Срна.

