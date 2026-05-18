Којић: Ван снаге ставити све одлуке високих представника

Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић изјавио је да су легални, али и самозвани високи представници највише допринијели дестабилизацији односа у БиХ, због чега све што су наметнули мора бити стављено ван снаге.
"Посебно је опасно оно што је на крају мандата урадио Валентин Инцко намећући допуне Кривичног закона по којем се данас суди искључиво Србима", рекао је Којић за Срну.
Он је истакао да је Инцко на тај начин желио забранити Србима да причају о томе како је и над српским народом извршен злочин, с циљем да Србе представи као злочинце, а све друге као жртве.
"Познато ми је лично да је Инцко говорио у Сребреници да је његова мисија помоћ муслиманима и то је и радио цијели свој мандат", додао је Којић.
Он је подсјетио да Кристијан Шмит није изабран у редовној процедури и да као такав нема право да изиграва некаквог шерифа, "мада је то стално радио и мислио да ће на тај начин сломити Републику Српску и избрисати је са мапе БиХ".
"Само стављањем ван снаге ових антисрпских одлука и закона БиХ ће се извући из раља протектората, јер је она данас само протекторат и ништа друго", оцијенио је Којић.
Он је навео да је Федерацији БиХ било много лакше с таквим савезницима, јер им је циљ исти - нестанак Републике Српске и приближавању њиховог сна, а то је унитарна БиХ.
"Уколико поштују Дејтонски споразум, а чини ми се да га једино поштује Република Српска, и ако желе добро свим грађанима БиХ, и Федерација би требало да буде сагласна са тим да нам овдје нико ништа не намеће, јер мање Републике Српске значи и нестанак БиХ", упозорио је Којић.
