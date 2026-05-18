Додик: БиХ је пропала, мртваца не можете да оживите

Аутор:АТВ
Коментари:7
Предсједник СНСД Милорад Додик рекао је да да је БиХ пропала и да неће да се бори за бајке и за лешину, те да је ово комплекснија борба за слободу него у вријеме рата.
Додик је истакао да српски народ ништа не добија од БиХ, ма каква она била, изузев угрожавања властите слободе, наметнутог јарма и процедура које је заустављају.
"Ми смо запали у потпуни цивилизацијски неспоразум са Бошњацима. Одавно смо у политичком неспоразуму. БиХ је пропала, а мртваца не можете да оживите", изјавио је Додик.
Он је нагласио да неће да се бори за бајке, за лешину.
"Ми нећемо њихову Босну, а они нас онда проглашавају лошим момцима, и то им је до сада пролазило, али се то, ето, мало промијенило. Није у потпуности, али јесте помало лакше", указао је Додик.
Додик је потврдио да су рјечник и дјеловање политичког Сарајева остали у касним деведесетим и додао да сећијашке политике никоме не користе.
"Узалуд су се бавили политиком, показују врхунско неразумијевање процеса. Ако Трамп и Путин комуницирају редовно, а видимо и сусрет два предсједника у Кини, који би могао бити састанак вијека, јер судећи по порукама које лидери Америке и Кине шаљу, има разлога да вјерујемо и да се надамо у стабилизацију на глобалном нивоу", нагласио је Додик.
Он је указао да је то нешто сасвим другачије у односу на ситуацију од прије три године, када те комуникације није било.
"Колико онда има смисла базирати политику на фразама о нама као `руским подморницама`?", упитао је Додик.
Он је навео да Сарајево кочи и саботира институције Републике Српске у изградњи гасовода, хидроцентрале "Бук Бијела", аеродрома у Требињу.
"Све је то могло бити давно изграђено, а и данас чека, док ми апсолутно ниједан пројекат у ФБиХ не желимо да зауставимо. Ми остајемо чврсто опредијељени за наш гасовод ка Србији и сарадњу са руским партнерима, мада смо понудили и Американцима неку врсту сарадње", рекао је Додик за "Политику".
Он је упитао зар није логичније и економичније да гас из Хрватске уђе код Брода па да се пружи према Сарајеву.
Додик је рекао да је, међутим, у Сарајеву немогуће постићи било какав договор, да су стотине покушаја остале без резултата и да је разговарао и са Алијом Изетбеговићем, Сулејманом Тихићем и Бакиром Изетбеговићем.
"Можда има и заблудних Срба који своју спремност на сарајевске политике правдају наводном нужношћу сарадње ради тобож бољег живота. Али сви треба да знамо да иза нас треба да живи српски народ на овим просторима. Ако не дефинишемо своју позицију у наредних 10 година, нећемо успјети", указао је Додик.
Он је нагласио да при томе мисли на враћање на дејтонску БиХ и поништавање свега што је урађено.
"Вјерујем да Бошњаци на то неће пристати, па ће изгубити све. У Сарајеву мисле да нешто одлучују, ми их пуштамо и сваки њихов потез узимамо као нову циглу у постављању Српске на пиједестал слободе. Само нека наставе. Свјесни смо да је ово комплекснија борба за слободу него у вријеме рата", рекао је Додик.
Он је додао да је разлог за то, између осталог и постојање двије врсте пете колоне, чега није било у рату.
"Ако немамо циљ, а то је статус, онда ништа немамо и само чинимо услугу Бошњацима, који ће се сада мало смирити, чекајући неке нове заблудне администрације у Бриселу или Вашингтону", рекао је Додик, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму