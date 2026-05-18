Нови енергетски пројекат Србије и Азербејџана – шта доноси гасна електрана код Ниша и ко ће обезбиједити гас

18.05.2026 09:51

Фото: Markus Distelrath/Pexels

Србија и Азербејџан разговарају о изградњи гасне електране код Ниша, а према најавама из Бакуа радови би могли да почну већ сљедеће године.

Пројекат од око 500 мегавата отвара много веће питање од саме електране одакле ће Србија у наредним годинама обезбјеђивати гас и како ће изгледати њена нова енергетска рачуница, јер паралелно са договорима о новим гасним правцима траје и трка са роковима за НИС.

Стручњак за енергетику Жељко Марковић истиче да би та електрана могла да произведе и до десет одсто струје у Србији. Тренутни капацитети гаса нису довољни, сигурно ће се разговарати и о њиховом проширењу, каже новинарка РТС-а Ружица Врањковић.

Пројекат снаге око 500 мегавата, који је договорен током посјете предсједника Србије Азербејџану, имао би значајан утицај на домаћи енергетски систем - прије свега би донио стабилност, истакли су у Јутарњем програму РТС-а стручњак за енергетику Жељко Марковић и новинарка Ружица Врањковић.

Ружица Врањковић истиче да значај овог пројекта превазилази локални ниво.

- То би значило за цијелу Србију. Донијело би стабилност цијелом енергетском сектору. Ријеч је о великој електрани снаге око 500 мегавата, која би производила струју, али рачуна се да ће и грађани Ниша моћи да се грију из те електране - рекла је Ружица Врањковић истичући да је ријеч о једној од значајнијих инвестиција за енергетски сектор Србије.

Стручњак за енергетику Жељко Марковић указује да ефекат гасних електрана зависи од начина коришћења.

- У Европи се оне користе до 70 одсто током године, јер је цијена гаса висока, па је и струја из тих електрана скупља. Али оне често диктирају цијену електричне енергије – када расте цијена гаса, расте и цијена струје - објашњава Марковић.

Према његовим ријечима, електрана код Ниша могла би да произведе између два и три терават-сата електричне енергије годишње.

- То је и до десет одсто укупне производње електричне енергије у Србији - наглашава Марковић.

