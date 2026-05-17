Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

Беживотно тијело мушкарца извучено из је "сеата", који је плутао језером код Бечмена, пише Телеграф.
Како преноси овај порта, убрзо након дојаве грађана да је код Бечмена пронађено аутомобил "сеат" како плута у језеру, екипе полиције и ватрогасаца су пристигле на лице мјеста, али су потврђене црне слутње.
Након што су успели да стабилизују преврнуто возило и дјелимично га извуку из воде, услиједио је трагичан епилог: у унутрашњости аутомобила "сеат", са таблицама из Руме, пронађено је беживотно тијело возача, које је извучено из возила и превезено на обдукцију.
Како Телеграф сазнаје, констатована је смрт мушке особе, а полиција тренутно ради на идентификацији.
Полиција је обезбиједила шире подручје око језера Бечменска бара и започела је детаљан увиђај у сарадњи са дежурним тужиоцем.
Подсјетимо, наком дојаве грађана, око 17.20 часова, да у Бечменском језеру плута аутомобил, на лице мјеста су пристигле и специјализоване екипе, укључујући рониоце и ватрогасце.
Фокус истраге је тренутно на идентификацији погинулог возача. Према првим информацијама са терена, за сада су потпуно непознате околности под којима је аутомобил слетио са пута и завршио преврнут на крову у језеру, што указује на могућност да је возило било у води већ неко вријеме.
