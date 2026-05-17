Тужилаштво потврдило: Александар Нешовић је убијен

Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против 10 лица због постојања основа сумње да су извршила различита кривична дјела у вези са кривичним дјелом тешко убиство извршеним на штету А.Н, за којим се и даље трага.
Наредбом о спровођењу истраге, Саша В. (48) и Марио С. (46) терете се да су као саизвршиоци починили кривично дјело тешко убиство у стицају са кривичним дјелима недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, као и изазивање опште опасности у саизвршилаштву.
Данка В. (42) терети се за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полицијски службеници Веселин М. (46), Бобан М. (41), Саво С. (33) и Петко П. (46) терете се за кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Ненад Л. (50) и Вук Ш. (21) терете се за кривично дјело непријављивање кривичног дјела и учиниоца, при чему се Вуку Ш. на терет ставља и кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела. Дејан С. (50) терети се за кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Деветоро осумњичених данас је саслушано пред поступајућим јавним тужиоцем и сви су се бранили ћутањем, односно искористили су своје законско право да не износе одбрану.
Веселин М. саслушан је јуче и том приликом је изнио своју одбрану, након чега му је, на приједлог тужилаштва, судија за претходни поступак Вишег суда у Београду одредио притвор до 30 дана.
Након данашњих саслушања, тужилаштво је такође предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да свим осумњиченима одреди притвор.
Постоје основи сумње да су 12. маја 2026. године, између 23 часа и поноћи, у ресторану „27“, Саша В. и Марио С. као саизвршиоци на подмукао начин лишили живота А.Н.
Најприје је А.Н. телефоном позвао Веселин М, који је, како се сумња, био у друштву Саше В. и Марија С, те му предложио да дође у наведени ресторан како би расправили међусобне несугласице, сугеришући му да не долази у пратњи свог обезбјеђења.
Оштећени је, по доласку испред ресторана и уочавању возила која користе осумњичени, првобитно одлучио да напусти мјесто догађаја без уласка у ресторан, о чему је обавијестио свог пријатеља В.Б, али се након позива Саше В, са којим је одраније био у сукобу, послије десетак минута вратио, ушао у ресторан и сјео за сто са Сашом В, Мариом С. и Веселином М.
Након расправе, Саша В. је, како се сумња, из пиштоља НН марке испалио неколико хитаца у правцу А.Н, кога је лишио живота, те том општеопасном радњом изазвао опасност по живот и тијело гостију који су се налазили у ресторану.
Како се сумња, пиштољ је претходно донијела Данка В, неовлашћено га носећи без дозволе надлежног органа, те га предала Марију С, а он потом Саши В. по доласку у ресторан.
Након тога, Дејан С. је помогао Саши В. и Марију С. послије извршеног кривичног дјела тако што их је одвезао најприје на подручје града Шапца, потом до језера Добродол, а затим и до Старе Пазове.
Прегледом његовог возила пронађена је путна исправа на име Саше В, једна путна исправа БиХ на исто име, новац у износу од 10.000 евра, путна исправа и лична карта на име Марија С, као и возачка и саобраћајна дозвола за возило марке „Ауди Q8“ издате на исто име.
Више јавно тужилаштво у Београду, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције и Службом за борбу против организованог криминала МУП-а Србије, наставља да утврђује све околности овог кривично-правног догађаја и спроводи опсежну потрагу за А.Н. (Александар Нешовић), чији је нестанак пријављен 13. маја 2026. године, а према до сада прикупљеним доказима произлази да је на подмукао начин лишен живота претходне вечери.
