Влада Српске уз возаче санитета: Обезбијеђено 2,2 милиона КМ за повећање плата

Аутор:АТВ
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Влада Републике Српске издвојила је 2,2 милиона КМ како би пружила неопходну подршку возачима санитетских возила, који чине важну карику у здравственом систему Републике Српске.
Ова одлука обухвата 450 професионалаца који свакодневно брину о транспорту пацијената.
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је лично подржао иницијативу ових радника, свјестан тежине и одговорности коју њихов посао носи.
"Лично сам се заложио да иницијатива возача санитетског превоза буде прихваћена, јер знам колико је њихов посао одговоран, тежак и важан за наш здравствени систем", поручио је Минић.
Након отвореног разговора са возачима из цијеле Српске, Влада је усвојила мјере које ће директно побољшати њихов материјални статус. Циљ је да се на адекватан начин вреднује њихов рад који се често одвија у условима високог ризика.
"Возачи санитетског превоза су ту уз пацијенте онда када су минути најважнији и зато заслужују нашу пуну подршку и поштовање. Настављамо да унапређујемо положај свих здравствених радника и јачамо капацитете нашег здравства", додао је Минић.
Ова одлука Владе дочекана је као значајан корак ка побољшању услова рада за људе који су прва линија помоћи пацијентима приликом хитног транспорта.
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