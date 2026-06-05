Додик: ЕУ блефира, жели наше младиће у њиховим оружаним формацијама

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да не вјерује у концепт ЕУ, нити да је он добар за Србе, Србију и Републику Српску.
"У условима кад још није ријешен концепт БиХ, ви нам нудите неку врсту приче да би нас сутра натјерали кроз ЕУ изгубимо аутономију. Ми то нећемо", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Санкт Петербургу.
Говорећи о порукама са Самита ЕУ-Западни Балкан одржаног у Тивту, Додик је рекао да ЕУ лаже и да им ништа не вјерује.
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Он је додао да се ЕУ милитаризује, да хоће да направи своје међународне снаге, да планира да уђе у ратни сукоб са Русијом до 2030. године и да јој зато у организационој структури треба Балкан и њени ратници, а не Балкан као неки простор.
"Вјерујем да се ради о подвали, блефу у који покушавају да нас заробе, увуку, да би сутра кроз заједничке безбједносне и спољне политике натјерали наше младиће да буду у њиховим оружаним формацијама и ратовали са Русијом, можда и с Америком, Кином. Ми то нећемо. Ми ћемо остати неутрални у свему томе", рекао је Додик.
Поводом иступања бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића на самиту у Тивту, Додик је рекао да је најозбиљније рушење БиХ ако један муслимански члан Предсједништва оде и говори у своје име и то лажно представља као став БиХ, преноси "Срна".
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"Таква БиХ не може да егзистира", рекао је Додик.
Он је поновио да му је драго што је дошло до конфронтације западних елита по питању међународног интервенционизма у БиХ.
"Француска предлаже кандидата за високог представника у БиХ који је промуслимански оријентисан. Је ли они стварно мисле да смо ми толико блесави да прихватимо некога који је доказани лобиста за муслимане?", упитао је Додик.
Указао је да је нова политичка елита у Америци одлучна да ријеши проблем интервенционизма, на шта указују и њихове тврдње да не желе да управљају туђим државама и да граде туђе нације.
Он је напоменуо да Бошњаци мисле да БиХ може да егзистира само ако је 100 одсто њихова узурпација и не желе да се баве страховима Хрвата, који не желе да буду прегласани, ни Срба који не желе да изгубе оно што им је дао Устав.
"БиХ није створена да преживи него да се пати. Проблем је у томе што једног дана треба изаћи из те патње. Они су дебели саучесници у томе што се дешава у БиХ да би и у протекла два дана доживјели потпуни фијаско", рекао је Додик.
Он је нагласио да не постоји ниједно питање које је страни интервенционизам "ријешио", а да је било на корист Републике Српске.
"Ако се питање имовине не ријеши у овом времену, мислим да ћемо ми морати да водимо неки облик ослободилачке борбе, она може бити политичка од страног интервенционизма", истакао је Додик.
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