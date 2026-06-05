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Суд у Приштини потврдио притвор за седморо Срба

Аутор:

АТВ
05.06.2026 20:17

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Апелациони суд у Приштини одбио је данас жалбе адвоката и потврдио притвор за седморо ухапшених Срба, директора здравствених и образовних институција са подручја Грачанице, саопштио је адвокат Предраг Миљковић.

Основни суд у Приштини одредио им је 21. маја притвор до 30 дана, а приведени су два дана раније, јер су наводно починили кривично дјело "кршење слободног опредјељења бирача".

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Из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним пријетњама бирачима пред изборе 7. јуна.

Због противправног хапшења седморо директора, радници образовних и здравствених институција, у знак подршке, већ тринаест дана одржавају мирне протесте.

(Танјуг)

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Тагови :

Приштина

Притвор

Косово и Метохија

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