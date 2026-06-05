Суд у Приштини потврдио притвор за седморо Срба

Аутор:АТВ
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Апелациони суд у Приштини одбио је данас жалбе адвоката и потврдио притвор за седморо ухапшених Срба, директора здравствених и образовних институција са подручја Грачанице, саопштио је адвокат Предраг Миљковић.
Основни суд у Приштини одредио им је 21. маја притвор до 30 дана, а приведени су два дана раније, јер су наводно починили кривично дјело "кршење слободног опредјељења бирача".
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Из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним пријетњама бирачима пред изборе 7. јуна.
Због противправног хапшења седморо директора, радници образовних и здравствених институција, у знак подршке, већ тринаест дана одржавају мирне протесте.
(Танјуг)
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