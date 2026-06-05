Медвједица насрнула на возача у Румунији, задобио озбиљне повреде: Снимљен тренутак напада

Аутор:АТВ
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Туриста из Бугарске задобио је озбиљне повреде, пошто га је напала медвједица у планинском подручју у Румунији.
Георги Бизев боравио је прошле сриједе на одмору и возио се планинским путем, у близини бране Видрару, када је примјетио медвједицу с младунчетом поред пута. Тада је зауставио возило.
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Према првим информацијама, 46-годишњак је дао остатке хране животињама и почео да их фотографише, када је медвједица изненада кренула у напад.
Снимци које је заиљежио пролазник приказују тренутак када се медвједица залијеће према прозору аутомобила у којем се налазио туриста.
На другом снимку, који је направио сам Бизев, види се како дивља звијер шапама удара у возило, док он дозива помоћ.
Према локалним извјештајима, животиња је покушала да извуче мушкарца из аутомобила, преноси Дејли Мејл.
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Бизев је задобио повреде од угриза на лијевој руци. Он је изјавио да га је медвједица гребала и уједала док је покушавао да заштити лице и врат подизањем руке.
Додаје да му је сигурносни појас помогао да избјегне горе повреде, док су други возачи трубили и виком покушавали да отјерају животињу.
“Видио сам како је подигла уши и скочила на мене. Покушала је да ме ухвати и извуче из аутомобила“, навео је туриста.
Хитне службе у Румунији реаговале су након што је Бизев обавијестио чуваре на брани Видрару. Званичници су истакли да је медвједица највјероватније мислила да штити младунче.
Дионица пута на којој се инцидент догодио позната је као “медвеђи пролаз“, гдје туристи често стају како би посматрали и хранили дивље животиње.
Бизев је навео да су сусрети са животињама чести и да се на стајалиштима чак продаје храна, али је рекао да храњење медвједице није била исправно.
“Ушао сам у њен простор, то је била грешка због које сам платио“, рекао је.
Након инцидента, вратио се у Бугарску ради даљег лијечења.
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Локалне власти упозориле су туристе да не прилазе медвједима и да их не хране, наглашавајући да су заштићени, али да су у Карпатима све више навикнути на присуство људи.
(Телеграф.рс)
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