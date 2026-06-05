Судар аутобуса и таксија код зграде Владе у Бањалуци

До незгоде је дошло када су се у раскрсници сударили аутобус и такси возило.

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За сада нема информација да ли је неко у овој незгоди задобио повреде.

Возачи се позивају на опрез и да користе друге правце, како би избјегли гужву на овој дионици.

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Више информација требало би да буде познато након што се заврши увиђај.