Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

Аутор:АТВ
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У судници Суда за прекршаје у Подгорици дошло је до инцидента и умало физичког обрачуна између бившег премијера Дритана Абазовића и бизнисмена Ранка Убовића.
Тежи инцидент и тучу спријечили су полицијски службеници који су упозорили актере инцидента на понашање, преноси "Блиц".
Према првим подацима, Убовић је наводно главом кренуо на Абазовића, а потом га је бивши премијер одгурнуо.
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Након тога је настао општи метеж у судници, а потом је и рочиште прекинуто.
Абазовић се налази у Центру безбједности (ЦБ) Подгорица и пријављује инцидент.
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