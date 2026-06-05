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Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:23

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Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

У судници Суда за прекршаје у Подгорици дошло је до инцидента и умало физичког обрачуна између бившег премијера Дритана Абазовића и бизнисмена Ранка Убовића.

Тежи инцидент и тучу спријечили су полицијски службеници који су упозорили актере инцидента на понашање, преноси "Блиц".

Према првим подацима, Убовић је наводно главом кренуо на Абазовића, а потом га је бивши премијер одгурнуо.

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Након тога је настао општи метеж у судници, а потом је и рочиште прекинуто.

Абазовић се налази у Центру безбједности (ЦБ) Подгорица и пријављује инцидент.

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Тагови :

Ранко Убовић

Нападнут Дритан Абазовић

Дритан Абазовић

Црна Гора

Подгорица

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