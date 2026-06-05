Туристи огорчени цијенама у Хрватској: ''Тањир тјестенине скупљи него у Италији''

Аутор:АТВ
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Хрватски туризам је један од најважнијих економских сектора у земљи, који значајно доприноси државним приходима и запошљавању.
Највећи број туриста традиционално долази током љетних мјесеци, када су јадранске дестинације међу најпосјећенијима у Европи, преноси БлицБизнис.
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Поред туризма сунца и плаже, посљедњих година расте интересовање за континентални, здравствени, гастрономски и активни туризам.
Туристички сектор се такође суочава са бројним изазовима, укључујући сезоналност, недостатак радне снаге и потребу за одрживијим развојем. Упркос томе, туризам остаје један од кључних покретача хрватске економије.
Недавно је хрватски туризам био тема и на Редиту у објави једног страног туристе који је рекао да се никада неће вратити у Хрватску јер му је прескупа.
– Хрватска, волимо те, али се нећемо вратити. Послије седмица у Италији, Грчкој, Француској и Шпанији, Хрватска је била додатак у посљедњем тренутку, али се нећемо вратити. Невјероватне цијене хране, пића и смјештаја. Апсолутно лудо. Ово за храну која је била „добра“, али би лако била пета послије остале четири земље – написао је.
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– Тањир тјестенине био је двоструко скупљи од оног што смо платили у Италији, али ни приближно тако добар. Цијене коктела су луде, често преко 17 евра. Чаша црног вина уз оброк? Девет, понекад ДЕСЕТ евра за малу чашу – шокиран је био један туриста.
– Једноставно не разумијем. Прелијепа је земља, али најбоља ствар у вези са Хрватском није храна или плаже (друге земље ЕУ имају много лепше од било које од њих), већ су сами Хрвати – они су апсолутно дивни људи. И чини се да су и ови људи сити тога. Једна особа нам је рекла да је чак и министар туризма критиковао прехрамбену и угоститељску индустрију, рекавши да су ван контроле.
– Али Хрватска, цијене у Сплиту или Корчули чине Фиренцу јефтином, а Дубровник би Цирих учинио…“ поцрвенити. Нећемо се вратити, и то је штета – написао је.
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Људи су одмах коментарисали како би објаснили зашто.
– Хрватска има једну од највиших стопа инфлације у Европи, а можда и највишу међу земљама са високим туризмом. Прелазак на евро је погоршао проблеме са инфлацијом, али то и даље није изговор. Чињеница да је земља скупља од Швајцарске стоји иза проблема са инфлацијом – написао је један корисник Редитора.
– Криви су за корупцију и муче се откако имају евро – написао је други.
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– Па, скупљи су од Швајцарске, и то је управо оно што треба учинити – написао је трећи.
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