Logo
Large banner

Будите опрезни: Ево на кога врућина највише утиче

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:05

Коментари:

0
врућина висока температура
Фото: Pexel/Andrea Piacquadio

Висока температура ваздуха може негативно да утиче на здравље грађана, а најугроженије групе су старији, дјеца и пацијенти обољели од хроничних и кардиоваскуларних болести.

Љекари наводе да се пацијенти највише јављају због малаксалости, вртоглавице или краткотрајног губитка свијести, те главобоље које могу да буду удружене са мучнином и повраћањем, отежаним дисањем, убрзаним пулсом, опекотинама коже и различитим алергијама.

киша Бањалука

Друштво

Сутра могућа киша и пљускови

Врућина може да буде узрок наведених тегоба због ширења крвних судова и посљедичног пада крвног притиска, дехидратације, хипогликемије или поремећаја електролитне равнотеже у организму.

Савјетује се, посебно хроничним болесницима, да избјегавају боравак на отвореном од 10.00 до 17.00 часова, алкохол, заслађене и газиране сокове, те масну и зачињену храну.

Важне су довољне количине течности, те лаганију исхрану са више свјежег воћа и поврћа, преноси Глас Српске.

Тејлор Свифт

Сцена

Тејлор Свифт постала најбогатиjи музичар у историји

Одјећа треба да буде од природних материјала, свјетлијих боја, комотна, а главу треба заштитити шеширима, а обавезно је ношење сунчаних наочара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

врућина

здравље

Рекордни топлотни талас

топлотни талас

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

Република Српска

Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

5 ч

0
огласна табла Борисав Бора Станковић

Бања Лука

Ни Бора није преживио реконструкцију: Град "прекрстио" једног од најзначајнијих српских писаца

6 ч

4
"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

Економија

"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

7 ч

0
Бања Дворови 2026.

Култура

Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

8 ч

0

Више из рубрике

Дијета мршављење калоријски дефицит

Здравље

Десет грешака због којих не мршавите упркос дијети и редовном вјежбању

10 ч

0
Вакцина

Здравље

Русија направила вакцину против новог соја еболе

21 ч

0
Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.

Здравље

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

1 д

0
Зашто је низак крвни притисак опасан?

Здравље

Зашто је низак крвни притисак опасан?

2 д

0

  • Најновије

18

12

Биљка која одбија комарце: Може се узгајати у двориштима и на балконима

18

08

Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

18

03

Српкиња у финалу Ролан Гароса

18

01

Упао у продавнице и украо више од 14.000 евра: Ухапшен разбојник у Београду

17

53

Нови тежак удес у Српској: Један ауто поред пута, други смрскан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner